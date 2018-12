HV 71 vann stort och säkert – tunga baklängesmål för Mora: "Så vänder man inga matcher"

Mora IK hade en seger i ryggen och dessutom vann laget senast man besökte Jönköping.

Men den här gången rådde man inte på ett formstarkt HV 71.

Hemmalaget hade bättre energi i första perioden och gjorde 1–0 när Simon Önerud styrde in ett skott under en avvaktande utvisning för Mora, dock innan den sjätte HV-spelaren ens hade hunnit in i anfallszon.

HV hade ett par chanser till i första perioden, men Janne Juvonen stod emot och Mora var ändå med inför andra perioden.

Den startade dock på sämsta möjliga sätt för gästerna. En utvisning på Mathias Bromé redan efter 17 sekunder och på det följande numerära överläget kunde hemmalaget sätta 2–0.

Stärkta av målet tryckte HV på ordentligt ett tag, men Mora tog sig ur det och fick själva chansen i spel fem mot fyra. Laget var nära där och hade också bra tryck och ett antal chanser under några minuter efter det läget, men i stället var det HV 71 som kom två mot en i en spelvändning, och Isac Brännström kunde slå in 3–0 på en retur.

I tredje perioden gjorde HV 4–0 redan efter 42 sekunder och sedan var det liksom inget snack.

– Det är bara att skaka av sig och så kör vi på lördag, sade Moras lagkapten Adam Masuhr i C Mores sändning efter matchen.

Motståndare på lördag? Jo, visst är det HV 71 som på bytt står för på andra sidan.

Matchens grej

Okej, det blev inget mål. Men Simon Öneruds perfekta passning till Robin Figren som fri med Juvonen försökte sig på en riktig fräckis när han sköt ett lurigt skott med klubban mellan benen hade definitivt varit veckans mål i SHL om den gått in. Men Janne Juvonen i Moramålet lät sig inte luras.

Matchens miss

Moras periodinledningar. Både i andra och tredje perioden kom Mora ut och behövde hitta ett sätt att vända på matchbilden. Resultatet. En utvisning efter 17 sekunder i andra (med baklänges mål i det numerära underläget) och ett HV-mål efter 42 sekunder i tredje. Så vänder man inga matcher.

Matchens tre bästa spelare

Simon Önerud, forward, HV 71

HV-kaptenen är sitt lags bästa målskytt. Han visade varför när han skickligt styrde in 1–0-målet. Och låg dessutom bakom HV:s två bästa chanser utöver det i första perioden, dels när han själv bröt in framför mål och dels den läckra passningen till Figrens friläge. Satte tonen. Och avslutade snyggt med 6–0-målet i numerärt underläge.

Jonas Gunnarsson, målvakt, HV 71

Okej. Mora spelade mycket utmed sargerna och HV-försvaret höll effektivt rent i de farligaste ytorna i sin zon. Men de gånger pucken tog sig igenom var Gunnarsson där, och håller man nollan platsar man nästan alltid på en sån här lista. Gunnarsson för övrigt bäst i ligan med sina fyra nollor så här långt.

Mikko Lehtonen, back, HV 71

Spelar mest av i hemmalaget, faktiskt ensam om över 20 minuter på isen. Bestämd i egen zon och initiativrik i anfallszon. Kunde mycket väl noterats för ett mål i den här matchen, men hade inte marginalerna på sin sida där.

Matchfakta / SHL

HV 71–Mora IK 6–0 (1–0, 2–0, 3–0)

Första perioden: 1–0 (7.35) Simon Önerud (Kristofer Berglund, Didrik Strömberg). Skott: 8–5.

Andra perioden: 2–0 (1.56) Sebastian Wännström (Joakim Andersson, Christoffer Törngren) spel fem mot fyra, 3-0 (13.11) Isac Brännström (Oscar Sundh, Anton Bengtsson). Skott: 17–7.

Tredje perioden: 4–0 (0.42) Markus Ljungh (Mattias Tedenby, Sebastian Wännström), 5–0 (10.47) Johan Johnsson, 6–0 (18.31) Simon Önerud (Johan Johnsson, Kristofer Berglund) spel fyra mot fem. Skott: 14–6.

Skott, totalt: 39–18.

Utvisningar, HV: 3 x 2. MIK: 3 x 2.

Domare: Pehr Claesson, Mikael Sjöqvist.

Publik: 6 448.