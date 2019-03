11 mål i returen i Karlstad – tre Moraspelare utgick under storförlusten

Matchen

Till resultatet sett vore det den närmsta vägen att bara konstatera att Mora var numret för smått för Färjestad i returen i Karlstad.

Men riktigt så enkelt var det inte.

Visserligen hittade inte Mora något system för att knäcka det forcerande, snabba och explosiva hemmalaget men under vissa stunder mötte man upp den offensiv man ställdes emot.

Men förlust blev det likväl.

Efter en förkrossande första period blev uppförsbacken helt enkelt för tvär att hämta igen.

Bakom kulisserna i Mora hände dock desto mer.

Där var det fullt pådrag.

Först utgick Viktor Amnér i den första perioden efter en smäll emot fottrakten.

Han återkom heller aldrig till matchen.

Inför andra perioden gjorde Mora ett målvaktsbyte till Christian Engstrand.

Senare klargjordes det att detta berodde på att att Janne Juvonen fått en magsjukeutbrott och tvingats lämna både målbur och eget bås.

I tredje perioden fullbordades katastroftrion då plötsligt Spencer Abbott saknades ute på isen.

Moras poängbäste hade då tvingats utgå för att behandlas efter smärtkänningar.

En förlust emot Färjestad i returmatchen i detta back-to-back-möte var kanske ingen katastrof sett till det förväntade resultatet.

Men att fler sprickor i uppställningen tornade upp sig – desto mer illavarslande.

Matchens utropstecken

Den förlorade slovaken – åter med besked

Marek Daloga har länge varit borta efter den knäsmäll han åkte på för ett antal veckor sedan.

I sin andra match sedan comebacken tycker jag verkligen att det märktes att han var tillbaka.

Under en sekvens i den andra perioden tog han – på eget manér – upp pucken nästan hela vägen ifrån egen zon, in över blå och in mot Adam Werner i mål.

Han avslutade sedan med en riktig rökare – som gick i ribban.

Välkommen tillbaka, Daloga.

Matchens tristaste

En oroväckande trend som vägrar ta slut

Det har funnits en trend den här säsongen, och det är ingen trevlig historia.

När Mora fått tillbaka spelare från skadebänken har man samtidigt – och nästan ögonblickligen – fått se någon annan gå förlorad.

Mot Färjestad blev det nästan parodiskt.

Marek Daloga var åter efter skada. Spelade sin andra match, uppflyttad från fjärde- till tredjeformationen och mycket såg bra ut.

I rasande fart utgick då Janne Juvonen, Spencer Abbott och Viktor Amnér.

Illavarslande.

Ja, helst sanslöst, faktiskt.

Matchens lirare

1. Oskar Steen

En av SHL:s främste målskyttar var framme även mot Mora. Var ledande i spelet i sin femma och tog revansch för alla de brända målchanserna ifrån i fredags. Tre mål enligt matchrapporten. Inga dåliga sådana. Det är bara att ta av sig hatten och både buga och bocka.

2. Michael Lindqvist

Det händer ju saker när "Linkan" är på isen. Det är en sak som är säkert. Lindqvist är en sådan spelare där en förväntar sig saker när han får pucken och ofta införlivar han också förväntningarna. Stod för en fin solouppvisning fram till 6–2.

3. Matej Stransky

Det blev inget mål men han gör mycket för sitt Mora. Både delikatesser och nödvändigheter i grundspelet. Det är passningar bakom ryggen, genomåkningar genom dubbla zonen och ett hårt fysiskt jobb. Stransky fortsätter att imponera.

Matchfakta/SHL

Färjestad BK–Mora IK

8–3 (4–1, 1–1, 3–1)

Målen: 1–0 (05.42) Joakim Nygård (Sebastian Erixon, Daniel Viksten), 2–0 (11.51) Oskar Steen (Marcus Nilsson), 3–0 (16.04) Jesper Olofsson (Oskar Steen, Mikael Wikstrand), 4–0 (17.49) Daniel Viksten (Christopher Bengtsson, Jesse Virtanen), 4–1 (17.52) Niki Petti (Matej Stransky), 5–1 (30.13) Alexander Reichenberg (Theodor Lennström), 5–2 (35.43) Adam Masuhr (Michael Keränen, Ryan Johnston), 6–2 (41.44) Michael Lindqvist, 7–2 (48.03) Oskar Steen (Linus Johansson), 7–3 (54.18) Mathias Bromé (Andrew Rowe), 8–3 (58.08) Oskar Steen (Mikael Wikstrand, Theodor Lennström)

Skott: 46–25 (24–10, 9–6, 3–1)

Utvisningar: FBK: 5x2, MIK: 3x2

Domare: Pehr Claesson, Morgon Johansson

Publik: 8211