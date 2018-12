Sandberg: SDHL är som en adventskalender med för få luckor

Leksand som började med att charma oss alla. Som fortsatte med det, men som under perioder haft det svårt att hitta igen det vägvinnande spelet gjorde en riktigt bra match i onsdags mot Linköping. Visserligen förlust med 2-1, men med lite skärpa och ytterligare lite mod hade inte en poäng varit helt omöjligt. LHC var bra och deras två mål var den där typen av delikatesser som får adventschokladen att smälta i värmen.

Nu väntar Luleå. Den trolige serievinnaren som haft och har ett lite ryckigt spelprogram. en svår uppgift för Leksand att möta norrbottningarna i dagarna två, men minns vad som hände när lagen möttes i Luleå. Leksand går in med en bra känsla till match mot Luleå. Kan bli två sevärda tillställningar. Missa dom inte.

Själv åker jag till Gävle för match mellan Brynäs och SDE. Ett Brynäs som med Jennifer Wakefield tillbaka behållit det bästa av sitt spel från höstens tunga period och tillfört en spetskompetens i Wakefield vilket i sin tur gett Brynäs möjligheten att spela med större variation. Lagen möttes även dom i onsdags och det blev en klar seger för Brynäs. Det lag som lärde sig mest från den matchen var nog SDE och det borgar för en tätare match på lördag. Kanske blir SDE något mer defensiva i sitt spel? Vi får se.

Göteborg och Djurgården möts också i ett dubbelmöte den här helgen. Djurgården har varit lite som en berg- och dalbana under hösten. Under perioder en fröjd att följa. Under andra en hisnande upplevelse. Att Djurgården lämnar Göteborg med något mindre än sex poäng skulle överraska på mig.

På vägen hem från Göteborg ska Djurgården också spela helgens tredje match. HV71 står för motståndet och när lagen möttes senast visade HV71 upp sin bästa finska sida. Riika Väilä och Sanni Hakala dominerade hela tillställningen. Om Djurgården ska få stopp på HV71 måste man hitta ett motmedel på just den duon. På förhand känns det här som helgens mest öppna historia. Den som vill vara med och skriva den historian gör bäst i att infinna sig i Kinnarps arena vid lunchtid på söndag.

Före säsongen trodde jag oerhört mycket på att AIK skulle ta ett stort steg framåt jämfört med fjolåret. Det har man gjort, men det har alla andra lag också gjort. Jag ger upp nu. Laget är inte en riktig utmanare i alla matcher. Det är för svajigt, för ojämnt. Jag vet att det är i ett slutspel allt avgörs och dit tar sig AIK, men det kommer att krävas en hel del för att utmana om en semifinalplats sett till hur laget presterar just nu. AIK är AIK och när man nu tillåtit spelare att lämna laget utgår jag från att det betyder att man letar nya förstärkningar till klubben.

SDHL är aldrig tråkig, det finns alltid något att se fram emot. Det är lite som en chokladadventskalender med alltför få luckor.

Erik Sandberg