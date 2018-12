Smokie kommer till Säterdalen – "Största bokningen på 14 år"

Den 13 juli 2019 kommer den engelska gruppen Smokie till Säterdalens Folkpark.

Enligt ett pressmeddelande beger de sig nu för första gången på flera år ut på en omfattande turné med namnet The Golden Hits Tour.

– Gruppen upplever just nu en enorm revival med utsålda konserter över hela världen, skriver Thomas Jansson som driver Säterdalens Folkpark tillsammans med sin fru Yvonne.

I år besöker Smokie 19 länder på tre kontinenter. Nyligen spelade de i Danmark, Norge, Skottland samt Irland och konserterna blev totalt utsålda överallt.

– Vi är många som har ljuva minnen till låtar som Needles And Pins, Lay Back In The Arms Of Someone och Living Next Door To Alice, men även en yngre publik tilltalas av och upptäcker Smokies musik, menar folkparksdirektören.

Smokie har haft över 13 topp-20-placeringar på hitlistorna runt om i världen med låtar och sålt över 20 miljoner skivor, enligt pressmeddelandet.

Förband till Smokie är Creedence Tribute som gör en helt ny hyllningsshow till Creedence Clearwater Revival.