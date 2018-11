Laddar för julskyltning i Säter – ”Det är kul att tävla, men konkurrensen är hård”

Susanne Backlund har ägt det kombinerade fiket och butiken i två och ett halvt år men har tyckt om julskyltningen i Säter betydligt längre än så.

– Det är ju en gammal tradition i Säter och något som man tittat på sedan man var liten, säger hon.

På lördag kväll och sent in på natten kommer Susanne och hennes medarbetare att skylta upp i åtminstone två av fönstren, men hon vill inte avslöja något om hur det ska se ut.

– Nej, det är en affärshemlighet, säger hon och skrattar.

Vad tror du att ni har för chanser?

– Det är hård konkurrens. Mig & alice har ju vunnit flera år och är duktig, så det är hård konkurrens. Men annars får man väl tävla om andraplatsen.

Vad tror du julskyltningen betyder för besökarna?

– Jag tror att många tycker att det är roligt. Att vi har en gammaldags julmarknad lockar nog också många, säger Susanne Backlund.

Julmarknaden i trästaden Säter är ett populärt arrangemang. I år går marknaden i barnens och kulturens tecken, enligt samordnaren Karin G Hästö.

– Cirka 250 barn medverkar på olika sätt i år. Det är nytt rekord.

Det blir bland annat keramikutställning av femåringarna, ljusprojektioner utomhus med julhälsningar av sexåringar, luciakröning, teater och musik.

– Man kan också träffa tomtemor i den mystiska halmlabyrinten, Pettson och Findus i kyrkan, prova bågskytte, träffa grisar eller åka häst och vagn.

En programpunkt är en tillbakablick på Säters historia genom bildvisning från julfirandet på sjukhuset på en av rådhusets väggar.

En annan tradition under julskyltningen är att kommunen bjuder in alla som flyttat till Säter under året på en träff och så sker också i år.