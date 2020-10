Säsongen över för Avesta AIK trots storseger – missar uppflyttning: ”I det stora hela är säsongen en besvikelse”

Seriesegrare blev nu Slätta SK med Bullermyrens IK som tvåa. Avestas storseger tog dem upp till en slutlig fjärdeplats, två pinnar bakom Slätta. Det är en tabellplacering högerbacken Adam Östberg är besviken över.

– Vi inledde säsongen starkt och hade bra go i laget. Men efter Ludvikamatchen hade vi en svacka. Och just Ludvika, den matchen skulle vi vunnit – vi kanske var lite för avslappnade inför den. Men det är kul att vi varit med i toppstriden och varit med in i det sista men vi hade en större målsättning, säger Adam.

Ludvika var den första av tre raka bortamatcher där Avesta gick mållöst av planen – en bortasvit med tre 0-1-förluster.

– Det är lite anmärkningsvärt och jag vet inte varför. Det funkade inte bara. Vårt hemmafacit är ju hur bra som helst.

Ja, hemma på konstgräset har Avesta varit otroligt starkt med fem raka segrar och 27-4 i målskillnad.

Säsongen avslutades på bästa sätt med en komfortabel vinst mot Malung. Efter en trevande inledning så exploderade Avesta i mitten av den första halvleken och avgjorde mötet med tre vackra mål där framförallt 1-0 och 3-0 föregicks av fina anfallskombinationer.

När tränaren Mikael Lindgren skall göra en kort sammanfattning av säsongen så tänker han direkt på de tre förlusterna.

– Jag grämer mig över de tre matcherna vi förlorade. Hade vi vunnit en av dem så hade jag suttit här med en serieseger. Det var jämna matcher som vi lika gärna kunde ha vunnit.

En annan detalj Lindgren pekar på är att Avesta fick fyra av toppkonkurrenterna på bortaplan.

– Vi hade ingen tur i lottningen heller. Slätta, Dala Järna, Bullermyren och Swesom fick vi borta. Och vi fick fem matcher hemma och sex stycken på bortaplan. Men jag tycker vi är det bästa laget i serien och en hel serie hade absolut gynnat oss. Men sen säger man att en tabell aldrig ljuger, ja den klyschan du vet.

Jag tycker det låter som du redan är lite revanschsugen – tränar du detta lag nästa säsong också?

– Den frågan passar jag på nu. Vi har nyss avslutat säsongen, vi får se, avslutar Lindgren.

Kenneth Johansson

Avesta AIK – Malungs IF 6-1 (3-0)

Målen: 1-0 (22) Victor Berg, 2-0 (23) Mattis Hildonen, 3-0 (32) Alexander Larsson, 4-0 (57) Mohammed Almousilli, 5-0 (65) Victor Berg, 5-1 (80) Lukas Halvarsson, 6-1 (86) Albert Orre

Utvisning: Victor Berg (72), två gula

Publik: knappt 50

Startelvan: Arman Poghosyan – Adam Östberg, Isac Söder, Ludwig Wallertz, Daniel Medén – Albert Orre, Mattis Hildonen, Jakob Svedlund, Mohammed Almousilli - Alexander Larsson, Victor Berg

Avbytare: Hampus Wallman, Måns Johansson, Emil Enström, Daniel Tumzgi, Kevin Sahindal