Sanna Tidstrand tävlar i Mästarnas Mästare – här är alla deltagarna

Vanligtvis spelas det populära SVT-programmet Mästarnas Mästare in utomlands på någon solig plats, där fyra av de tolv säsongerna spelats in i Grekland. Men på grund av coronapandemin spelas nästa säsong in i Sverige, på Bjärehalvön i Skåne under september månad.

En av de som deltar i årets säsong är tidigare speedski-stjärnan Sanna Tidstrand, ursprungligen från Sälen. Tidstrand hade under tio års tid världsrekordet för damer och var därmed den snabbaste kvinnan i världen på skidor. Under sin karriär vann Tidstrand ett VM-guld, två VM-silver och ett VM-brons, tog fem totala världscupsegrar och vann också guld i skicross i Winter X Games år 2005.

I Mästarnas Mästare tävlar Tidstrand i grupp 1 tillsammans med Johan Olsson, Jan Boklöv, Frida Östberg och Anders Hedberg.

I den andra gruppen tävlar Therese Alshammar, Johanna Larsson, Linnéa Torstensson, André Myhrer och Bengt Gustafsson.

Mästarnas Mästare sänds under våren 2021.