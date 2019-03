Tre artistbokningar klara – Plura spelar på Sätra Brunn i sommar

Anmäl text- och faktafel

Kackelstugan på Öland är ett av Sveriges mest populära spelställen. Kackelstugan gick i fjol in som delägare i Sätra Brunn och arrangerade förra sommaren två konserter – Uno Svenningsson och Melissa Horn, på Brunnsgården.

– Det blev lyckat i fjol, säger Kackelstugans Pelle Aldestam.

Nu spänner han bågen högre. I sommar kommer det att arrangeras sex konserter, tre av bokningarna släpps i dag fredag och biljetterna till dem släpps i kväll.

De sista tre bokningarna släpps senare i mars.

Artisterna som nu släpps är Lisa Ekdahl, Eric Gadd och Plura.

Plura skulle den här vintern ha spelat i Brunnskyrkan men konserten ställdes in på grund av att han behövde göra en tv-inspelning samma dag. I stället blir det alltså en konsert med honom på Brunnsgården torsdag den 25 juli.

Lisa Ekdahl spelar på Sätra Brunn knapp två veckor innan, fredag den 12 juli.

– Jag har försökt boka henne till Kackelstugan i fem år, nu lyckades jag boka henne till både Kackelstugan och Sätra Brunn, säger Pelle Adelstam nöjt.

Lisa Ekdahl är mest känd för låten ”Vem vet”, som finns med på den självbetitlade debutplattan från 1994. Låten belönades med Grammisar och Rockbjörnen.

2016 var Lisa Ekdahl en av deltagarna i TV4:s program ”Så mycket bättre”.

Knappt en vecka efter Lisa Ekdahls konsert på Brunnen gör Eric Gadd en spelning på samma plats.

Eric Gadd, som spelar på Brunnen torsdag den 18 juli, har tilldelats Grammisar för Årets artist 1991, 1993 och 1997.

Eric Gadd sjunger både på engelska och svenska, en av hans skivor är ”Do you believe in Gadd?”.

I höstas var han en av deltagarna i tv-programmet ”Så mycket bättre”.

– Jag tycker att det är en artist som har utvecklats enormt. Jag har haft Eric Gadd på Kackelstugan i 12-13 år och han är en artist som alltid drar en stor publik, säger Pelle Aldestam.

Platsen för de här tre spelningarna, liksom de tre som släpps inom kort, är alltså Brunnsgården på Sätra Brunn. En plats som omringas av faluröda byggnader.

– Det är en fantastisk plats, säger Pelle Aldestam.

Totalt arrangerar han 75 spelningar i år och planen är att till nästa sommar kunna ha tio artister på Brunnen.

– Kanske även en lite större artist i Brunnsparken.

Men det blir mer musik, utöver de sex nämnda konserterna, på Brunnen i sommar.

Sommarpubarna drar som vanligt igång första onsdagen efter midsommar.