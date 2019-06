Törstiga tjuvar bröt sig in i fritidshus –polisen har säkrat spår

Anmäl text- och faktafel

Det var under måndagen som ett par hemmahörande i Dalarna vände sig till Salapolisen för att göra en anmälan. De hade då upptäckt att tjuvar brutit sig in i deras fritidshus under natten.

– Tjuvarna hade krossat en fönsterruta på baksidan och tagit sig in i huset. Ett 20-tal spritflaskor för ett okänt värde stals vid inbrottet, berättar Terese Heidenborg, inre befäl vid Salapolisen.

Under måndagen gjordes även en brottsplatsundersökning vid det inbrottsdrabbade fritidshuset i Västerbykil.

– Polisen har säkrat vissa spår efter gärningsmännen som ännu är på fri fot, säger Terese Heidenborg.