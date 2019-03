Sätra Brunns nya vd inledde med enskilda samtal: ”Avgörande för att det ska bli bra framöver”

Anmäl text- och faktafel

Verksamhetschefen Anna Nordström har slutat efter knappt ett år på Brunnen. Nu har Sätra Brunn i stället för Anna Nordström anställt en ny vd.

Det har gått en vecka sedan Rebecca Sjödin tillträdde som vd för Sätra Brunn när SA träffar henne på Brunnsgården.

– Vi kanske kan gå in här och sätta oss, jag har inte varit in här tidigare, säger Rebecca Sjödin nyfiket innan vi går in i en faluröd liten byggnad bredvid scenen på Brunnsgården.

Hittills har hennes arbete, utöver att få mer koll på Brunnsområdet, främst varit att lära känna personalen.

Det är omkring 25 anställda och Rebecca Sjödin har inlett med enskilda samtal med personalen.

– Det är avgörande för att det ska bli bra framöver. Jag vill exempelvis veta vad som funkar bra och dåligt, vad de gör, hur de trivs och vad de tycker att jag borde prioritera, säger Rebecca Sjödin.

52-åringen kommer närmast från tjänsten som affärsområdeschef för konsumentsidan på Mälarvillan. Innan har hon varit filialchef på Beijer och under cirka 15 år var hon privatmarknadschef på tidningen VLT.

Vad har du haft för relation till Sätra Brunn tidigare?

– Jag fick upp ögonen på Sätra Brunn i samband med att jag kände några av dem som 2002 köpte Brunnen efter en konkurs. Efter det har jag varit här privat på sommarpuben och spa men jag har även lagt konferenser här i tjänsten.

Varför sökte du tjänsten?

– Jag älskar det här stället. Jag gillar att vara spindeln i nätet och vara med styra och ställa.

Rebecca Sjödin säger att hon har lätt för att se och driva förändringar. Hon tycker det är viktigt att ha kundfokus, sälja och driva verksamheten framåt.

– Min viktigaste roll som vd är att samordna styrkorna – och så försäljning förstås.

Har du redan nu några idéer som du skulle vilja genomföra?

– Små idéer finns, säger hon utan att vilja avslöja mer.

– Och det finns redan idéer här på Brunnen som det behöver tas tag i. På såna här ställen behövs det en enande kraft.