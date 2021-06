Så kan Leksands herrlag ställa upp i premiären: ”Höjer ett varningens finger”

Leksands premiär spelas mot Malmö den 11 september i Tegera Arena. Innan dess ska masarna spela träningsmatcher.

Det är svårt att spekulera om laguppställningarna redan nu, men det har inte stoppat tidigare.

Huvudtränaren Björn Hellkvist har tappat två av seriens bästa spelare i Marek Hrivik och Peter Cehlarik, vilket är enorma tapp. Men Leksand har fått ha kvar större delen av övriga laget samt kryddat truppen med hyperintressanta namn. Vilket i sin tur betyder att Leksand kommer kunna ställa ett slagkraftigt lag på isen i september.

Det ryktas även om att det kommer att tillkomma en forward och en back. Men fram tills dess – så här kan Leksand ställa upp i SHL-premiären.

Målvakter

Kasimir Kaskisuo (Ny)

Axel Brage

Här finns det inga konstigheter. Fördelningen på matcher borde rimligtvis ligga lite jämnare än förra året då Janne Juvonen stod i 50 av 52 matcher. Så säg att fördelningen ligger på 80-20 till Kasimir Kaskisuos fördel till nästa säsong?

Det är lätt att glömma att Axel Brage är en väldigt duktig målvakt.

Backar

Stommen av backuppsättningen är kvar och det har inte tillkommit någon. Men rapporter tyder på att Leksand söker en back.

Jag ser en bra mix av rutin och lovande backar som är redo att ta ytterligare kliv framåt.

Jonas Ahnelöv – August Berg

Här ser jag inga större överraskningar. Det har spekulerats om en back som kan ta ansvar med mycket istid vilket jag tycker är vettigast att para ihop med den mångsidige backgeneralen, Jonas Ahnelöv.

Jonas Ahnelöv var Leksands bästa back förra säsongen, sett över hela banan. Han var ett offensivt hot och benhård i försvarszonen. Täcker flest skott i laget.

Om August Berg inte ännu är en publikfavorit så är han det snart. En ettrig spelare som ständigt lyckas ligga på gränsen utan att gå över den för ofta. Under säsongen har han även visat prov på bra spelsinne och mångsidighet då han har gjort det väldigt bra som anfallare. En joker som kan slängas in med vem som helst och göra det bra.

Om en ny back tillkommer så sätter jag August Berg som sjunde back.

Calle Själin – Matt Caito

Calle Själin har flera växlar i sig och jag tror att han tar ytterligare steg i sin utveckling. Är det en framtida landslagsman?

Matt Caito har nu anpassat sig helt till svensk ishockey och jag ser bara att han kommer att bli ännu bättre än föregående säsong. Kan han jobba med sitt avslut så är han en bubblare till den första powerplay-formationen.

Patrik Norén – Johan Fransson

Patrik Norén är självskriven och spelar han som han gjorde förra säsongen så har han gjort det väldigt bra. Leksands viktigaste pjäs i boxplay.

Johan Fransson är ett frågetecken. Är han frisk så är han ett spelgeni som kanske till och med är Leksands bästa back när det kommer till kyla och spelsinne. Men hur ligger det till med skadan som han opererade i mitten av förra säsongen? Enligt honom själv, bra. Men det är en sak med fysträning och en annan att spela 52 matcher.

Alexander Lundqvist

Jag är svag för Alexander Lundqvist. En väldigt smart spelare som bidrar med ett väldigt lugn så fort han är på isen. Han är väldigt rörlig och följsam i försvarsspelet, men har samtidigt en naturlig instinkt att följa med i anfall och bidra i offensiv zon.

En utlåning med dubbellicens tror jag är det vettigaste beslutet kring Alexander Lundqvist och hans utveckling.

Forwards

Det har blivit svårare och svårare att formera Leksands anfallsuppsättning. Rapporter tyder på att det är ytterligare en forward på väg in vilket förmodligen raserar nedanstående formationer helt och hållet.

Det finns en del att förklara i sättet som jag tänker.

Men vi gör ett försök och ser hur vi landar.

Carter Camper – Justin Kloos (Ny) – Carter Ashton

Carter Campers smartness, tillsammans med Justin Kloos snabbhet och Carter Ashtons förmåga att vinna dueller som ger yta åt sina lagkamrater så tror jag att det kan bli kedjan som styr loket för Leksand.

Emil Heineman – Nils Åman – Max Veronneau (Ny)

Jag ser en enorm potential i Nils Åman. Det som ska kommas ihåg är att han är center i grunden, men spelade på kanten under hela säsongen, bortsett från enstaka matcher. Som center får han utnyttja sin absoluta spetsegenskap: smartness.

Så varför inte återförena Åman med Emil Heineman, som skördade enorma framgångar tillsammans under åren i J20? De har uppenbarligen kemin med varandra och tillsammans med ligans kanske snabbaste spelare, Max Veronneau, så tror jag att det kan bli genombrottet för Nils Åman. Jag spår 20+ poäng från Åman om han får förtroendet i en offensiv kedja med rätt omgivning.

Hur det än blir så ser jag Nils Åman som en given del av tolv forwards, men han har mycket att bevisa – precis som alla andra.

Mattias Ritola – Patrik Zackrisson – Oskar Lang

Tredjekedjan med Mattias Ritola, Patrik Zackrisson och Oskar Lang är rutinerad och har redan kemin då de spelade ihop en hel del förra säsongen. Här höjer jag dock varningens finger för flera saker.

Håller Mattias Ritolas kropp hela säsongen? Nej, det tror jag inte. Men när han är med så bidrar han enormt mycket framåt. Något som han har utvecklat under senare år är spelet över hela banan. Den förre ”finliraren” har lyckats hitta ett sätt att göra sig användbar i dagens hockey. Väldigt imponerande och frågan är om han lyckas hålla det en säsong till.

Patrik Zackrisson gjorde en poängmässigt bättre säsong under sitt andra år i Leksand. Det berodde en hel del på rollen i numerärt överläge där han gjorde 13 av sina 29 poäng. Men går vi på den kanske lite för ”enkla” statistikformen +/- så landade han på -13, vilket var sämst i hela laget förra säsongen. Det ligger givetvis flera faktorer bakom det och det ska inte läsas in för hårt, men det är helt enkelt för mycket mål bakåt kontra framåt. Han ligger även under 50 procent i corsi, vilket betyder att det tillkommer fler skott mot eget mål än framåt när han är på isen.

Det beror också på rollfördelningen i laget. Zackrisson hade 251 defensiva tekningar i försvarszon, vilket i sin tur förklarar att han fick ett relativt stort defensivt ansvar.

Men trots logiska förklaringar håller jag fast vid att Zackrisson måste ta ytterligare kliv.

Oskar Lang är mitt enigma. En av seriens mest underhållande spelare då han kan vända och vrida bort alla försvarare i ligan men när det kommer till produktion så är han inte riktigt ”där”. Lang kan skapa fyra högkvalitativa chanser under en match men lyckas inte göra mål. I statistikformen expected goals så ”skulle” han göra elva mål förra säsongen. Han gjorde sex. Med tanke på hans roll, speltid och omgivning så ska han nå sitt förväntade.

Med det sagt, han har en del kvar att bevisa.

Martin Karlsson – Jon Knuts – Fredrik Forsberg

Här finns det inget nytt att säga, egentligen. Martin Karlsson och Jon Knuts är seriens bästa gnuggare och tillsammans med snabbe Fredrik Forsberg så blir de även ett offensivt hot.

Det jag önskar se från den här kedjan är att de vinner fler tekningar nästa säsong. Jon Knuts har givetvis huvudansvaret men Martin Karlsson och Fredrik Forsberg måste vara ännu hårdare och plocka upp 50/50-puckarna. På så sätt kan Leksand undvika att fastna i egen zon.

Här går det även att kasta in Jesper Kandergård då han har en liknande spelstil.

Utanför laguppställningen:

Isak Rosén, Jesper Kandergård

Två talanger som jag i nuläget inte hittar en plats till. Jag är övertygad om att det kommer att uppstå rotationer och oförutsedda skador vilket kommer skapa plats åt främst Isak Rosén. Sedan är det fler matcher som ska spelas då Leksand avancerade till CHL. Så de kommer att få chansen bland tolv anfallare.