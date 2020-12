Så blir vädret under nyårshelgen: "Inget bra raketväder"

– Snön har kommit igång, konstaterar Per Holmberg, meteorolog vid StormGeo.

På nyårsafton kan det komma upp till en decimeter snö norr om Siljan.

– I de södra och östra delarna kan det möjligen vara inslag av regn och lite mildare, men annars blir det snöfall, säger Per Holmberg.

Lagom till tolvslaget väntas snöfallet avta sydost om Siljan.

– Nederbörden börjar röra sig västerut då. Men det är inget bra raketväder. Det är nederbörd, och mycket låga moln och disigt.

Och dagarna som följer tycks bjuda på liknande väder, med snöfall på de flesta håll. På söndag sker dock ett omslag och himlen spricker upp.

– Det växer in ett högtryck och torr luft med nordliga vindar drar in, så då kan det bli sol – tro det eller ej, säger Per Holmberg.