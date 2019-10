Så är planen för vindkraftverken – företaget svarar på By utvecklingsgrupps kritik

Vindkraftverken i By planeras av Tekniska verken Vind efter att de fick tips om området "Skansen" från en stor markägare.

Nu väntar man på flera olika tillstånd och företaget besvarar punkterna som By utvecklingsgrupp skrev i sin skrivelse.

– Jag har skickat till gruppen att vi kommer att ta med deras synpunkter och väva in dem i miljökonsekvensbeskrivning och tillståndsansökan, säger projektledaren Cajsa Abrahamsson.