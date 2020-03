Rockfestival på Torp i Avesta – fyra nostalgiband gästar: "En dåre igång igen"

Idén om en rockfestival väcktes hos initiativtagaren Tor Hägglund från Smedjebacken och Jan Larsson. Tor Hägglund har tidigare drivit rockkafé i Smedjebacken och intresset för rock´n´roll har funnits hos honom hela livet. Nu ska han hålla i en rockfestival i Avesta i juni tillsammans med Torps ägare Per och Jan Eriksson.

– Det finns inget som drar folk i Smedjebacken men Torp gör det. Jag tycker att Torp passar för sådana här typer av arrangemang, säger Tor Hägglund.

Per Eriksson på Torp tog emot idén och gjorde den till verklighet.

– Jag tänkte: "Nu är det en dåre igång igen". Men man måste lyssna på alla initiativtagare när de kommer med förslag för ibland är det roliga grejer – som den här gången, säger Per Eriksson och fortsätter:

– Vi har ett jäkligt bra program med fyra riktigt bra band på en och samma kväll. Det här kommer bli riktigt bra.

Under festivalen, "Good old rock´n´roll festival", kommer Original Streaplers, The Spotnicks Tribute, The Boppers och The Refreshments att spela.

Till exempel har The Refreshments låt ”Miss You Miss Belinda” streamats över 7 000 000 gånger på Spotify och Original Streaplers cd-platta ”Together Again” gick in på en fjärde plats på den svenska topplistan redan första veckan när den kom ut.

Det blir alltså nostalgiska toner av äldre rock och rockabilly som förhoppningsvis får fart på Avestabornas höfter.

– Det är egentligen bara Elvis vi skulle haft med på den här festivalen så blev den komplett, säger Per Eriksson.

Vad är förväntningarna på festivalen?

– Vi hoppas att det kommer mycket folk och att vi får bra vind och väder. Men det är svensk sommar vi har så då vet man ju aldrig hur vädret blir, säger Per Eriksson.