Rejält sving för priserna på bostadsrätter i Avesta

Priserna på bostadsrätter i Avesta kommun har minskat med 2,2 procent de senaste tre månaderna, men ökat 11,5 procent det senaste året. En klart positiv prisutveckling i jämförelse med början av juni då priserna på bostadsrätter hade minskat med 7,3 procent de senaste tre månaderna och minus 6,2 procent det senaste året, enligt svensk mäklarstatistik.

Däremot var kvadratmeterpriset för bostadsrätter i Avesta kommun i juli månad 7 872 kronor – vilket är den högsta siffran sedan november 2018: 7 955 kronor.

Dalarnas har en kraftig prisnedgång för bostadsrätter med 17,5 procent de senaste tre månaderna, men plus 1,5 procent det senaste året. Snittpriset per kvadratmeter på bostadsrätter är 17 163 kronor de senaste tre månader, och 19 767 kronor det senaste året. Länets villamarknad har gått plus 0,4 procent de senaste tre månaderna, och 1,9 plus det senaste året.