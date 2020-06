Regionen bävar för spontana publika folksamlingar – rustar för en pandemisommar: ”Vi kan inte slå oss till ro, tyvärr”

Region Dalarna förbereder sig för en pandemisommar. I fall att en andra våg ska slå mot länet. Det betyder att vårdpersonal i vissa enheter och kliniker inte kan räkna med en sedvanlig sommarsemester på fyra veckor.

– Vi lever i en speciell tid. Vanligtvis drar vi ned till sommaren för att ge personal semester. Nu har vi coronaviruset och covid-19 patienterna som kräver mycket vård och rehabilitering att tänka på. Mycket "utanpå det andra", säger Lotta Olmarken Ingler.

Den fortsatt höga beredskapen ska garantera att sjukvården kan parera en fortsatt hög belastning. Uppföljningar av läget ska göras varje vecka under sommaren.

– Vi drar ned lite på de så kallade covidplatserna, men inte många platser. Vi är naturligtvis glada över att vi kan det när antalet fall minskat, men vi måste ha hög fortsatt beredskap. Om många spontant samlas i vårt län i sommar på en liten yta så kan det smälla till snabbt. Då måste vården finnas där att ta hand om resultatet, säger hon.

Regionen kommer erbjuda en del medarbetare olika former av förkortad semester. Det handlar om tre veckors semester och en vecka senare - eller två veckors semester plus två veckor senare. Semesterperioden är också förlängd till och med september.

– Tyvärr måste vi göra så här. Vissa drabbas hårdare. Exempelvis IVA. Vi kan inte göra på annat sätt eftersom vi måste ha viss specialutbildad personal alltid på plats. Jag önskar att vi hade kunnat lösa detta på annat sätt. Sommarsemester och återhämtning är viktigt, säger hon.

Vi vet inte hur det blir

Ingen vet hur coronaläget kommer utveckla sig. Vissa farhågor finns för att spontana samlingar ska resultera i ett coronautbrott.

– Vi vet inte hur det blir. Det är nu oerhört viktigt för oss alla att vi alla håller ut. Att besöka sin stuga eller en campingplats under ordnade former i sommar går bra. Men att samlas i stora spontana samlingar - trots att publika arrangemang ställts in - är inte bra, säger hon.

Lotta Olmarken Ingler riktar därför en uppmaning till alla i länet inför sommaren.

– Det är oerhört viktigt att vi fortsätter hålla avstånd, tvättar och spritar våra händer, följer restriktioner och folkhälsomyndighetens rekommendationer - och inte minst att vi alla undviker stora folksamlingar, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Lotta Olmarken Ingler.

Tidningen har sökt vårdförbundets länsordförande Marion Vaeggemose för en kommentar.