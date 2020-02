Reduceringarna kom för sent – fjärde raka förlusten för Leksand mot Frölunda

I torsdags pressade Leksand Färjestad på bortaplan, men fick – på nytt – ge sig med uddamålet i en av alla dessa hedersamma förluster då man skakat om ett topplag men ändå åkt hem tomhänt.

Mönstret gick delvis igen hemma mot Frölunda under lördagen.

Tabelljumbon Leksand matchade tabellfyran väl så bra i spel fem mot fem, och efter första perioden var ställningen 0–0 i mål och 6–6 i skott.

Men i den andra perioden gjorde Frölunda sitt ryck som blev förödande för LIF.

Mats Rosseli Olsen sköt 1–0 efter knappt två minuter, efter att Lucas Nordsäter visats ut efter bara 20 sekunders spel för hög klubba.

Knappt tio minuter senare styrde Nicklas Lasu in 2–0 för göteborgarna, också den gången i spel fem mot fyra sedan Daniel Gunnarsson åkt på en – till synes fjäderlätt – utvisning för fasthållning.

Roger Melin skrattade ironiskt i sitt bås och huvuddomarduon Pehr Claessons och Morgan Johanssons beslut – men det fanns inget att glädjas åt för de blåvita denna dag.

Leksand fortsatte att kämpa och slita, men med 1.33 kvar på mittakten stängde Simon Hjalmarsson matchen med sitt läckra 3–0-mål.

– Vi får fortsätta gnugga på och försöka få in puckarna på mål, kommenterade Patrik Zackrisson underläget i C More inför slutperioden och när studiofolket frågade om hur hans och lagets självförtroende påverkas av kräftgången blev svaret:

– Så klart är det tufft att ligga under med 3–0 mot ett av seriens bästa lag. Men vi måste fortsätta kämpa och slita och göra det bästa av situationen.

Och Leksand kämpade och slet i tredje perioden. Till slut fick de också utdelning när hete backen Daniel Gunnarsson skickade in 1–3-reduceringen i powerplay. Med 2.03 kvar på klockan forcerade sedan också Martin Karlsson in 2–3.

Drama i Tegera arena – men bara i 72 sekunder innan Nicklas Lasu skickade in 4–2 i tom bur.

Leksand – som kunde glädja sig åtminstone något med att bottenkonkurrenterna Linköping och Oskarshamn också förlorade sina lördagsmatcher – är fortsatt tabelljumbo, med sju poäng upp till säker mark i tabellen.

Nu väntar ett landslagsbrejk och tio spellediga dagar för dalalaget som möter Malmö härnäst på hemmaplan den elfte februari.

Matchens tålmodigaste

Leksandsfansen. Vi har berömt de blåvita fansen förr, men det tål att upprepas: 7 298 åskådare bänkade sig i Tegera arena för att följa tabelljumbons vidare öde. Inget annat än imponerande.

Matchens avgörande faktor

Powerplay. Frölunda gjorde två mål på sina tre powerplay, Leksand ett på sina fyra försök. Visst är det stora skillnader kvalitetsmässigt (och självförtroendemässigt) mellan de här lagen, men just den här lördagen var "special teams" en avgörande faktor.

Matchens bästa Leksandsspelare

1) Oskar Lang

Parades ihop med Mattias Ritola och Patrik Zackrisson i Spencer Abbotts frånvaro. Såg riktigt pigg ut inledningsvis, även om han mattades något mot slutet av matchen.

2) Mattias Karlsson

Lugn, cool och stark. "Kolan" loggar väldigt mycket istid av en anledning. Lagpappa som blir viktigt i det stundande(?) kval som lär vänta de blåvita.

3) Martin Karlsson

Lagkaptenen får symbolisera hela "Krigarkedjan" med sitt slit på isen. Tryckte in en välförtjänt reduceringspuck i slutet av matchen, men det räckte inte för Leksand.

Matchfakta – SHL

Leksands IF-Frölunda HC 2–4 (0–0, 0–3, 2–1)

Andra perioden: 0–1 (1.50) Mats Rosseli Olsen (Samuel Fagemo, Johan Sundström), spel fem mot fyra, 0–2 (11.27) Nicklas Lasu (Johan Sundström, Samuel Fagemo), spel fem mot fyra, 0–3 (18.27) Simon Hjalmarsson (Ryan Lasch, Anders Grönlund).

Tredje perioden: 1–3 (13.30) Daniel Gunnarsson (Jon Knuts, Daniel Olsson-Trkulja) spel fem mot fyra, 2–3 (17.57) Martin Karlsson (Jon Knuts, Lucas Nordsäter), 2–4 (19.09) Nicklas Lasu, mål i tom bur i spel fem mot sex.

Utvisningar, LIF: 3x2. FHC: 4x2.

Skott: 24–29 (6–6, 12–16, 6–7).

Domare: Pehr Claesson, Morgan Johansson.

Publik: 7 298.

Leksands lag mot Frölunda:

Målvakter: Janne Juvonen (Jakob Hellsten)

Backar: Jonas Ahnelöv – Mattias Göransson

Philip Samuelsson – Daniel Gunnarsson

Mattias Karlsson – Johan Fransson

Lucas Nordsäter – Filip Johansson

Forwards: Martin Karlsson – Jon Knuts – Fredrik Forsberg

Mattias Ritola – Patrik Zackrisson – Oskar Lang

Daniel Olsson-Trkulja – Andreé Hult – Sebastian Wännström

Thomas Valkvae-Olsen – Linus Persson – Marcus Karlberg