Rök, krök och manlig reporterromantik – ny dokumentär speglar journalistiken då och berättar något viktigt om läget i dag

Under årtionden skildrade Jimmy Breslin (1929-2017) och Pete Hamill (född 1935) New York och USA ur samma perspektiv. Underdogens. Som uppburna kolumnister på - främst - The New York Daily News, en av tabloiderna som fortfarande ger eko på Manhattan, i Brooklyn och i Queens, trots att redaktionen gått från 450 till knappt 50 medarbetare, hade de en med dagens mått mätt en i det närmaste unik plattform för att nå ut till sin publik, som främst var arbetare och tjänstemän, människor som på väg till eller från jobbet högg en tidning och läste den från sida till sida, i alla fall är det ju så vi tänker att det var på den tiden nu när dagens mediekonsumenter, som intresserar sig och betalar för gräv, granskning och fördjupning, gör detsamma men i sin smarta mobil.

Breslin misshandlades av en maffiamedlem efter att ha skrivit om ett rivaliserande gäng.

Med rappa och vassa krönikor, personligt hållna men alltid med reporterns nyfikenhet och medmänniskans patos som främsta drivkrafter, skrev Breslin och Hamill om vad som föll dem in. Ofta om vardagens orättvisor, men också om brutal kriminalitet, och världsdefinierande händelser som Vietnamkriget. Det kunde få konsekvenser. Breslin misshandlades av en maffiamedlem efter att ha skrivit om ett rivaliserande gäng, Hamill hamnade på skrupelfrie president Nixons personliga fiendelista.

De var där. De såg. De rapporterade. Som i Sverige Bang, Ulf Nilson, Jan Lindström och Dieter Strand. Genom att berätta andras historia skrev de själv den nya - och det vecka efter vecka, på det där gatusmarta sättet som gör att en bild målas upp, historien/problemet/händelsen tydliggörs och du läser snabbt men intresserat, nästan som när du slukar en bladvändare.

På streamingtjänsten HBO släpptes nyligen dokumentären Breslin and Hamill; Deadline Artists. Den är, precis som ofta i genren, tämligen romantiserande och, vill jag påstå, gjord ur ett litet för tydligt manligt perspektiv: cigarettimpregnerade tidningsredaktioner, våta barer, för litet sömn, personliga tragedier, ljusglimtar här och var - men alltid jobbet, att skriva, att vara reporter, i första rummet. Men den visar också på vad journalistik som är nära, som brinner för sin sak, betyder.

I en tid när USA:s president för ett krig mot etablerade medier och när svenska riksdagsledamöter ifrågasätter reportrars oberoende, då måste vi passa på att påminna oss om vad oberoende journalistik egentligen betyder.

Vi kan ibland glömma bort och ta yttrandefriheten och pressfriheten för given.

Vi kan ibland glömma bort och ta yttrandefriheten och pressfriheten för given eftersom vi lever i en demokrati där den inte på mycket länge ens har ifrågasatts.

“Demokratin dör i mörkret”, som det heter i Washington Posts nuvarande slogan. Inför över 100 miljoner människor trummades budskapet ut vid Super Bowl-finalen i amerikansk fotboll nyligen. Skådespelaren Tom Hanks - som förresten spelar den legendariske chefredaktören Ben Bradlee i The Post, om just Washington Post och de så kallade Pentagon-pappren - läste: “När vi går ut i krig, när vi nyttjar våra rättigheter (...), när vi sörjer och ber, när våra grannar är i fara och när vårt land är under hot finns det någon där för att samla in fakta och ge dig berättelsen – oavsett kostnaden”.

Och det är ju faktiskt så det är. Både där och här.

Journalistiken, med journalister som gör fotarbetet och gräver där de står, men också berättar om det vardagliga, det lilla i det stora, liksom också tvärtom, ger en röst till dem som inte själva har möjlighet att göra sig hörda. Den rösten hörs, och har betydelse, på Andra avenyn, i höjd med 38:e gatan i Breslins och Hamills New York. Men också i Ljusdal och Örebro.

Carl-Johan Bergman

Han är redaktionell chef i Mittmedia, tidigare chefredaktör och ansvarig utgivare för Dalarnas Tidningar

