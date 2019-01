Kollektiv av dalakonstnärer skapar ”Returning Swede” på Dalarnas museum – fragment av en återkomst: ”Stanna en längre stund”

Ett mörklagt rum. Mitt i rummet hänger några transparenta tygstycken, rakt ner mot golvet. En projektionsyta i flera lager. Bilden, en film, visas starkast och tydligast på det främsta tyget för att sedan bli vagare och diffuseras bakåt. Som åskådare blir du varse att bilden består av ljus och att ljuset som filtreras genom de olika tyglagren skapar ett eget rum och ett rum till och ett till.

Det börjar med pianospel, en lite balladliknande melodi tar form och upprepas. En bild på vatten, en spegling i en insjö. Näckrosor, gräs, uppochnervända granar. En lång klagande ton kommer in med elektroniska instrument. Jag ser en skogsglänta, raka tallar, gräs och solen som strilar ner mellan trädstammarna. Efter en stund urskiljer jag en människa som gör något där, hon är filmad långt ifrån men plötsligt nära ser jag att hon sätter på sig hörselskydd, munskydd och skyddsglasögon och hon klipper av grangrenar med en sekatör och fäster dem vid något slags anordning av trä. In i pianomelodin börjar en förvrängd mansröst göra sig hörd, otydliga ord. Störningar och disharmonier griper in. Blicken riktas uppåt mot trädtopparna och en blå himmel. Ett öga i närbild, de stora skyddsglasögonen av vit plast, det vita munskyddet. Bilder av astrologitabeller flimrar förbi.

Musiken har ändrat karaktär, nu är det en ensam fiol som spelar en folkmusikliknande slinga som återkommer gång på gång. Ett muller ökar i styrka, ett mörkt vibrerande muller som efterhand tar över och liksom samlar ihop allting. Så är vi tillbaka vid den speglande vattenytan, brunt dyigt vatten med förmultnade växtdelar på sjöbottnen.

Installationen kallas ”Returning Swede” och har något med återvändande att göra. Den som har flyttat ifrån sin barndoms uppväxtort för att senare i livet återkomma har en relation till begreppet. Såväl lämnandet som återvändandet är på samma gång enskilda, privata, upplevelser men också ingående i en större kontext av tid, identitet, framtidstro och frågor om centrum och periferi. Alltså – var finns livet egentligen?

Här är frågorna gestaltade i en prövande och poetisk form. Det är en försjunkenhet i naturen, i ett sysslande med något slags magiska ritualer – kanske för att återuppväcka en självbild, en identitet som hörde barndomen till. Alla skyddsanordningar stänger ute omvärlden i en illusion av trygghet. Den störande och ljudliga omvärlden stängs ute av de egna skapade ljuden liksom dagens barn som ofta inte kan koncentrera sig utan musik i hörlurarna.

Det är något slags händelseförlopp men samtidigt fragmentariskt och utan logisk ordning. Bilderna och ljuden träder fram och försvinner tillbaka mot bakgrunden. Tempot är långsamt, bildspråket är antydande, föreställande men associativt. Upplevelsen är att det är relativt fritt för tolkningar.

Ljudkonstnären Maria Bergström har gjort installationen i samarbete med flera personer, musiker, filmare och materialkunniga. Till viss del kan det sägas vara ett kollektivt verk även om Bergström är den som har drivit idén och haft den ursprungliga visionen. Det är riktigt kul att se att det kommer in unga konstnärer i Dalarnas Museum, med nya media. Verket som helhet är en loop på omkring tio minuter och det hela vinner mycket på om du som åskådare tar dig tid att stanna en längre stund och låta dig sjunka in i tillbakavändandet.

Maria Backman

Konst

”Returning Swede”

Av Maria Bergström

Dalarnas museum, Falun

Visas till och med 24 mars