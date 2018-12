Hon söker en mörk släkthistoria som har tystats ner

Ett nedtystat mörker finns i Helin Sahins släkthistoria. Ett trauma i det förflutna som hyssjas ner när hon ställer frågor. Trots att 80 år har gått sedan massakern i Dersim 1938 är det ett farligt sår att peta på, anser de äldre släktingarna.

”Minnesstädningen” är ett mellanting mellan en verklighetsbaserad roman och en historisk efterforskning i Dersim-massakern, en vittneslitteratur där minnena under stor vånda får dras fram ur djupa hål.

Attacken mot provinsen Dersim i östra Turkiet 1938 var ett folkmord riktat mot den minoritet av Dersim-aleviter boende där. Minoriteter skulle med piskan tvingas in i den nya nationella gemenskapen under Atatürks styre. 70 000 människor dödas under den turkiska arméns offensiv och många fördrivs från sina hem.

Genreblandningen blir också svårhanterlig, när de dokumentära romanavsnitten kvävs av tunga historiska skildringar.

Massakern blev tabu att nämna. Den raderades ur historieskrivningen. Det är därför som Helin Sahins släktingar, trots att de bor i Sverige, inte vill vittna på ljudinspelningar om vad som hände.

”Minnesstädningen” har ett kvinnligt perspektiv. Det är kvinnorna som ”minnesstädar” i bokens titel. Och det är kvinnornas öden som drabbar mest under läsningen, hur de hoppar från klippor för att undslippa systematiserade våldtäkter och hur de som inte kommer undan tvingas att föda fram barn som är resultat av övergreppen.

”Kvinnorna i min familj är framsynta. Men deras röster hörs först när allt annat går åt helvete. Då träder kvinnorna fram och löser det som ska lösas.”

Helin Sahin, som till vardags är Turkietkännare på Olof Palme International Center, får tvinga fram sin berättelse. Att den kommer i fragment avspeglas i texten, som även den är fragmentarisk, och även om det finns en tanke med detta så är resultatet mindre lyckat. Jag upplever texten som stängd, svår att ta sig in i för den som inte redan är insatt i minoriteternas historia i Turkiet. Det är som om författaren inte har bestämt sig för om hon skriver för en bred, läsande allmänhet i Sverige eller för en skara av specialintresserade.

Men det går inte att ta miste på att detta är en livsviktig historia för Helin Sahin. Någonting som hon måste berätta. Sådana röster fortsätter man att lyssna till, även om det de säger har svårt att tränga igenom till fullo.

*

LITTERATUR

Helin Sahin

”Minnesstädningen”

(Natur och Kultur förlag)