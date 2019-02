Dramatiska vågor och högteknologisk framtid: Isak Anselms måleri både oroar och skänker lugn

Havet kan tyckas oändligt och mänskligheten har ofta betraktat det så. Fisken har plockats upp i mängder och allt skräp som dumpas i den stora oceanen försvinner ju? Att så inte är fallet vet alla idag, plast samlas i stora sjok och fiskebestånd världen över minskar. Att temperaturen i haven ökar på grund av klimatförändringarna får också långt större konsekvenser än vad man tidigare trott – vattnet i världshaven lagrar energi och har förvisso dämpat klimatkrisens effekter på land. På kort sikt. Men de stigande temperaturerna i vattnet hotar enorma ekosystem i haven, inte bara i de kalla haven – exempelvis korallreven riskerar att slås ut helt.

Det är med detta i bakhuvudet man kan titta på Linköpingsfödde konstnären Isak Anselms utställning på Rättviks kulturhus. Han målar hav. Vågor. Krusningar och dramatiska toppar och dalar. Formaten spänner från små tavlor till stora dukar, men stilen och uttrycket är konsekvent. På håll känns bilderna nästan fotografiska.

Man skulle kunna tro att det blir enahanda och tjatigt, men jag finner snarare en ro i repetitionerna och rörelsen. Ingen våg är den andra lik. Vad som finns under vågorna är just dolt under ytan.

Tillsammans med de marina motiven finns ett antal tavlor som skiljer sig väsentligt från de övriga. Ett par föreställer stora solenergiparker i ett bränt, ockragult ökenlandskap. Någon visar en Rödhake i ”virtual reality” (utan tillhörande VR-glasögon, dock) och en annan en närbilden av en kvinnas ansikte och av titeln förstår man att det ska vara någon form av android eller robot. Vad finns under den till synes mänskliga ytan?

Dessa verk bryter av på ett effektivt sätt och sporrar tanken i just den riktning som jag gissar att Isak Anselm är ute efter. Den sammanhållande länken blir miljö- och framtidsfrågorna, oavsett om det handlar om AI-teknologi eller vågor som ser ut precis som vanligt, men som kanske döljer ett kollapsande ekosystem – eller, om man vill utgå från människans perspektiv, ett alltmer tomt skafferi.

Konst

”A Sea of Regret” av Isak Anselm

Rättviks konsthall

Visas till och med 7/4.