Anders K Gustafsson: Iggy Pop på strålande humör i Dalhalla – ”känns fint att vara närvarande”

Iggy Pop live hänger ofta på det band han har med sig. Ibland har han inbillat sig att unga, kaxiga rockers är det bästa. Det slutar ofta med att det blir pannkaka och överdistad hårdrock av det. Denna gång är det en samling äldre gentlemän, som oftast undviker att fläska på i onödan. The Stooges handlade om att inte göra saker i onödan.

De inleder med ”I wanna be your dog”, ”Gimme danger”, ”The Passenger” och ”Lust for life”. En kvartett låtar som sätter en hög standard, trots att sången inte hörs alls inledningsvis. Sedan blandas det friskt mellan solokarriären och The Stooges och det är endast saggiga ”Skull ring” som inte håller måttet.

Bandet skapar en bra dynamik, svänger på rätt sätt och blåssektionen skapar ett extra lyft. Blåsarrangemanget i nämnda ”The Passenger” gör att den nästan känns som en cover på Siouxsie and the Banshees cover av låten. De håller sig i bakgrunden och låter Iggy göra sitt jobb i rampljuset.

Dessvärre får gitarristen för sig att lira lite ibland. Han stoppar in ett överdrivet ekvilibristiskt solo i ”1969” och klåfingrar sönder världens kanske bästa gitarrgrunka i ”Search and destroy”. Där glömmer han att det enkla är det bästa i sin iver att hitta på något eget. Men det är radanteckningar.

Som sagt, Iggy Pop är på superhumör och ju längre konserten fortgår, desto bättre sjunger han. Han vickar på rumpan, kör luftmotorcykel, lipar spjuveraktigt och hittar rätt Bela Lugosi-pose när manteln åker på i första extranumret ”Night clubbing”.

Det är tydligt en kväll som denna hur väl materialet har åldrats – och vilken betydelse Iggy och Stooges har haft. Den kan givetvis inte underskattas – och inte bara när det gäller punken eller manglande rock. Vad skulle exempelvis The Strokes vara utan låtar som ”Some weird sin”?

Men Iggy förvaltar arvet bäst själv. När han avslutar med en suverän cover på Nick Caves ”Red right hand” – bara ”för skojs skull” – känns det som om någon sorts cirkel sluts. Jag vet egentligen inte vilken cirkel, kanske att Caves The Birthday Party spelade in The Stooges ”Loose” en gång i tiden. Det känns fint att vara närvarande.

Konsert

Iggy Pop

Dalhalla, Rättvik, 3/7

Publik: Ca 1500

Betyg: 4/5