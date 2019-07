RECENSION: "Louise Hoffsten ger Lilltorpet en rejäl dos förstklassig blues"

VAR: Lilltorpet i Falun, fredag 19 juli klockan 19:00

BETYG: 5/5

Lilltorpet i Falun är fullsatt. Sommarkvällen är varm och ljus. In på scen kommer Louise Hoffsten tillsammans med tre musiker; el- och akustisk gitarr, ett mindre slagverk, och en kontrabas som ibland byts mot en elektrisk.

Själv spelar Louise munspel mellan textraderna. Hon har med sig en hel uppsättning av dem, och det låter fantastiskt.

Spelningen inleds lugnt med "Sockerkompis" från albumet "Live med folkoperans orkester". Därefter berättar Louise att hon faktiskt startat sin långa karriär i Borlänge, ett lyckat samarbete med Clas Yngström.

Hon poängterar också att vi befinner oss mitt i ett kulturarv - folkparkens kulturarv. Där man genom alla tider har dansat under långa nätter, besökt intima konserter, sett solen gå ned och kanske upp igen. Det är helig mark.

Ett munspel byts mot ett annat, och vi får höra pampiga versioner av de rockigare låtarna i Louise Hoffstens repertoar. Några på svenska, några på engelska, med imponerande gitarrsolon av Johan Glössner och Joel Sahlin. Basisten Anders Jonson håller stadigt takten, kontrabasen är vacker.

Låten "Love Sick" är inspirerad av den persiska poeten Rumi, berättar Louise. "Love Sick" och "Looking for Mr. God" utgör kvällens absoluta höjdpunkter. Applåderna rungar.

Louise Hoffsten är också en av de få artister som lyckas göra ett mellansnack intressant, mer än bara ett platt "tack så mycket, jag är så glad över att få vara här". Det är hon onekligen, men erbjuder i stället fyndiga reflektioner över sina egna texter och musikens sammanhang.

En låt, "Other Side of the Glass", handlar om medberoende. En annan, "Komposten", handlar om att kunna slänga trasiga saker för att något nytt ska kunna växa fram ur dem. Positiva vibbar blandas med bitter blues.

Det som berör mig mest med Louise Hoffsten och hennes skickliga band är närheten och dynamiken. Det görs små missar ibland. Men det är inget som den ouppmärksamme lyssnaren märker; varenda ton fyller sin funktion.

Och så är jag grovt imponerad av musikaliteten. Louises sång och munspel, Johans och Joels gitarrer, Anders bas. Bandet lyckas gång på gång förändra stämningen i Lilltorpet; från folkvisans mystik till rockig energi.

Efter spelningen kliver Louise ned till publiken för att hälsa. Det påminner mig om charmen med småskaliga konserter, och varför de ofta är trevligare än fullpackade arenor.

Här känner man att artisten faktiskt också är en människa och inte bara något som dyker upp ibland på radio eller i tv. Man får en inblick i hur musiken skapas och vad den betyder. Allt blir så mycket intressantare då.