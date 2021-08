Recension: Hichens-Bergström gör Norberg till en prototyp för samhället i stort

Någon kommer cyklande över torget i Norberg. Det går långsamt, mycket långsamt, inte på grund av dålig kondition utan att han på cykeln har kopplat in hökögonen och observerar allt utmed vägen. Richard trampar på och ser, känner och tänker om det som kommer in i hans sinnen under det att han lever sitt liv i Norberg.

Som läsare blir man inbjuden att sitta på pakethållaren och åka med på turen genom läsningen. Det handlar om en upptäcktsresa mitt i det som är ens egen vardag men där det egna tunnelseendet skapat av alla plikter gör att vi missar att se vår verklighet. Nu sätter författaren sin feta tumme mitt i ögat, så att vi tvingas att se de som sitter där varje dag utanför ICA eller i Tingshusparken.

Boken handlar om utanförskap och beskrivningen av de människor som lever ur handen och jobbar för att få ihop det till en pilsner, de är det intressanta folket. De som bär på sanningar om oss etablerade i samhället, som sköter oss och följer lagen och reglerna. Skildringen av dessa individer är mycket ömsint gjord med respekt för deras människovärde och det utan klädsamma masker.

Hökögat har plockat upp enskilda individer och namnen är plockade ur det verkliga livet i varje fall förnamnen. Ibland blir det kusligt nära när boken tar upp små detaljer som går att känna igen från vardagen. Huvudpersonen är Lång Lennart som är en autentisk person som alla andra i texten och den bild som framkallas mellan raderna handlar om en stor och viktig fråga, nämligen om frihet och livskänsla. Vad har utanförskapets Lång Lennart som vi andra hussittare inte har?

Richard börjar från noll och låter oss förstå att en fattig kan vara rik på ett annat sätt. Som representant för det låter han LL cykla omkring och ta små jobb för dagen för att överleva och alltid med en värdighet. Kanske är det på grund av sin frihet i utanförskapet som han tvättar sig i Norbergsån, sover i kojan, plockar upp det som andra slänger fast det fungerar. Frågan är vad vårt konsumtionsinriktade samhälle handlar om när vi byter ut själen och fokuserar på kroppen som en konsumtionsmaskin? Med det som utgångspunkt kommer de andra frågorna som en kulsprutekärve där våra flyktvägar beskrivs. Flyktbeteenden som inte leder till någon frihet bara att vi blir ytterligare innästlade i måsten. LL blev inte ”lyckad” i samhällets ögon men han kom långt med att skapa sitt eget liv i en form av frihet, om vi får tro författaren. Bokens grundkänsla är empati fullt ut fast Hichens-Bergströms språk fräser och ryar, svär och domderar och blir en mardröm för en svärmor.

Men det är just det som är poängen, att han använder det språk som tillhör dem som han vill ge en röst till. Om boken bara handlar om lilla Norberg så har man inte förstått vad den handlar om. Norberg är en prototyp för samhället i stort. Skillnaden är att det blir mer överblickbart att skildra den lilla orten som en spegel till den stora. Bokens författare är inte ute och cyklar när det gäller människorna och samhällsstrukturerna, där har han många gånger rätt och borde bli lyssnad på.

Per-Arne Bengtsson