Prisregn över insatser för hållbarhet, kulturhistoria och bättre måltider vid Backåkern

I fjol delade man ut Miljöpriset för sista gången, vilket nu istället ersatts med Hållbarhetspriset. Och de första att få ta emot det var läraren Maria Nordahl och Stina Evbjer, ungdomsstrateg,

Maria, som är lärare i biologi och kemi vid Rättviksskolan, har ett uppdrag att fokusera på Lärande för Hållbar Utveckling och elevinflytande i hållbarhetsfrågor.

Och tillsammans med Stina Evbjer, kommunens ungdomsstrateg, har målen uppnåtts med råge enligt kommunens motivering:

"Med hårt arbete, engagemang och entusiasm ger de våra globala hållbarhetsmål ett konkret och tydligt "rättviksansikte" och får mängder av rättvikselever att diskutera biologisk mångfald, ekonomisk återvinning och sociala trygghetsfaktorer lika naturligt som de annars brukar diskutera dataspel och mobilmodeller."

– Vi har jobbat ihop med de här frågorna sedan hösten 2017, och vi vill gärna fortsätta vårt samarbete och dessutom koppla på fler, säger Maria.

Den som i år hedrades med kulturpriset var fiolbyggaren och spelmannen Gunnar Brandin från Boda, som i decennier engagerat sig i gamla Boda socken, hembygdsföreningen, dans och musik:

"Under de senaste åren har han byggt upp ett omfattande programutbud under hela året som når sitt crescendo under en intensiv vecka i juli varje år med Boda som utgångspunkt Programutbudet tar hem världens folkmusik till Rättvik och lyfter fram vår lokala kulturhistoria för besökare från heta världen."

Som Bästa medarbetare inom kommunen utsågs personalgruppen på äldreboendet Backåkern.

Både anställda på kommunen och medborgare kan nominera någon eller några till årets medarbetare, och nomineringen till personalen på Backåkern formulerades så här:

”För att de på ett föredömligt och engagerat sätt bidragit till arbetet med en förändrad måltidsordning för boende på Backåkern, som gagnat både brukare, anhöriga och medarbetare inom verksamhetsområdet. Personalgruppen har tagit ett stort gemensamt ansvar för att implementera förändringen i verksamheten och samarbetat på ett utomordentligt sätt!

Personalgruppens arbete visar på en vilja, arbetsglädje och lyhördhet utöver det vanliga, vilket leder till utveckling för alla.”