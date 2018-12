Musikhjälpen har tågat in i Rättvik: "Det finns gott om plats för egna initiativ"

I år samlar Musikhjälpen in pengar till förmån för funktionshindrade under vinjetten "Alla har rätt att funka olika". Under måndagskvällen drog riksinsamlingen igång på radio och TV, och huvudscenen, eller "Buren", finns i år i Lund. Olika påhängsvarianter har sedan starten år 2008 spridit sig över landet, bland annat till Falun.

Och nu dyker även Rättvik upp bland de som gör en gemensam insamling med "Hela Rättvik samlar".

Tanken med Musikhjälpen är att både privatpersoner och företag kan bidra genom att låta unga få ett uppdrag, ett tidsavgränsat kort jobb, där ersättningen går till Musikhjälpen.

– Det är alltså de unga som gör jobbet, förklarar Lena Krånglin. Och här i Rättvik har vi barn och ungdomar från mellanstadiet upp till och med gymnasiet som ger sig ut på uppdrag runt om i kommunen.

Vem som helst som vill bidra - och behöver få något konkret jobb utfört - ringer 0248-701 96. Svarar gör någon av ungdomarna som registrerar jobbet och häftar fast en lapp med jobbet på en anslagstavla på kulturhuset.

– Sedan kommer de hit efter skolan och tar en lapp, det vill säga ett uppdrag, och bokar in sig på det. förklarar Lena.

Musikhjälpen pågår till och med lördag, med aktiviteter varje dag; till exempel "Skapa för Musikhjälpen" på Ore bibliotek, pyssla med Ungdomsrådet på kulturhuset, luciakonsert på Wasabion då också två hemliga Musikhjälpenhjältar finns på plats - och så avslutningsvis luciatåg i konsthallen.

– Men vi vill inte att allt ska vara schemalagt, så det finns gott om plats även för egna initiativ, poängterar Lena.

Utöver anslagstavlan snurrar Musikhjälpen hela tiden på en storskärm på kulturhuset.

– Alla är välkomna att "hänga" på kulturhuset och följa Musikhjälpen i direktsänd TV, säger Lena. Vi är gärna fritidsgård den här veckan! Likaså har vi en öppen scen för den som har lust att uppträda.

Kulturhuset har bland annat med sig fritidsgårdarna, ungdomsrådet, partypatrullen, musikskolan, Folkmusikens Hus och LSS Rättvik.

– Vi hoppas att riktigt många privatpersoner, butiker och företag tar chansen och bokar in våra ungdomar på uppdrag, så vi får in så mycket pengar som möjligt.

Och den som vill kan enkelt se i realtid hur mycket pengar som tickar in just från Rättviksborna på Hela Rättvik samlar.