Malena Ernman återvänder till Dalhalla: "Årets höjdpunkt för mig"

Malena Ernmans uppträdanden i Dalhalla har blivit en tradition. I somras gjorde hon tre uppträdande i kalkbrottet och sommaren 2019 kommer inte att bli ett undantag. Två konserter är inbokade, 6 och 7 juli.

- Jag har sagt det förut, men Dalhalla är årets höjdpunkt för mig. Och i år har jag ju med mig tre alldeles otroliga musiker från både jazz- och musikalvärlden. Men vi har gemensamt att vi älskar bra musik, och det ska bli hur roligt som helst att få röra sig fritt mellan allt från barockopera och folkmusik till pop, musikal, you name it. Dalhalla är en magisk och fantastisk plats och varje år är jag så tacksam över att vi får komma tillbaka, säger Malena Ernman i ett pressmeddelande.

Förutom vokalisterna Lisa Nilsson, Philip Jalmelid och Kristin Lidström så uppträder Ernman tillsammans med Svenska Stråkensemblen och musiker som bland andra Mats Bergström och Janne Bengtsson.

Biljetterna släpps den 7 december klockan 10.00.