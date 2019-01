Gyllene Tider gör stor avskedsturné – kommer till Dalhalla

Efter fyra miljoner sålda skivor, flera stora turnéer och en lång rad med hits är det nu dags för Gyllene Tider att ge sig ut på en stor avskedsturné. Turnén, som går av stapeln den 4 juli i Halmstad, består av 17 konserter.

Den 26 juli kommer turnén att göra sitt enda stopp i Dalarna, med en spelning i Dalhalla.

"40 år är en lång tid och det är helt fantastiskt att både vi som band och vår musik har lyckats beröra flera generationer av skandinaver. Jag är lyckligt lottad över att ha fått spela med Sveriges bästa popband. Anders, Mickes, Görans och MP:s kunnande har gett mig oändliga möjligheter att få skriva powerpop precis på det sätt som jag längtade efter som tonåring" säger Per Gessle i ett pressmeddelande.

Bandet meddelar också att man i vår kommer släppa sitt sjunde och sista album, som spelats in i Frankrike.

Dalhalla har tidigare släppt flera stora artister till sommaren, bland andra Laleh, Iggy Pop, John Fogerty, The National, Mando Diao, The Hives och The Sounds.