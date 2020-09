Rättvik släpper ut mest växthusgaser per invånare – så ser det ut i din kommun

Alla kommuner i Dalarna har minskat sina utsläpp av växthusgaser sedan 2005. Störst minskning har Rättvik och Borlänge kommun stått för. Rättvik har gått från 22,76 ton koldioxidekvivalenter per invånare 2005 till 15,60 ton 2018 medan Borlänge gått från 13,53 ton till 8,49.

Rättvik kommun har dock, trots sin minskning, störst utsläpp av växthusgaser per invånare i Dalarna och Avesta näst störst utsläpp per invånare. Falun och Ludvika hade minst utsläpp per invånare och under rikssnittet.

Sveriges utsläpp av växthusgaser har minskat med runt en procent per år de senaste åren. Men även om alla Dalarnas kommuner, och nästan alla av Sveriges kommuner, minskat sina utsläpp så krävs det mer.

– Det krävs större minskningar för att klara klimatmålen. I den takten klarar vi inte målen. Det krävs en snabbare minskningstakt, säger han. säger Jonas Allerup, klimatanalytiker på Naturvårdsverket, till Nyhetsbyrån Siren.

Industrin står för en tredjedel av utsläppen av växthusgaser i landet medan transporter står för ytterligare en tredjedel.