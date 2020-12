Poängtrenden sprack – Leksand chanslöst på Hovet: ”Helt värdelöst”

Det går att hävda att Leksand var formstarkt i november. Efter landslagsuppehållet tog nämligen de blåvita poäng i fem matcher på raken (tre segrar på ordinarie tid, två förluster efter förlängning) och positionerade sig på en någorlunda trygg slutspelsplats.

När vi nu är inne i december går det att hävda att Leksand är formsvagt.

4–3-segern mot Malmö i lördags kom visserligen till efter en stark slutforcering i den tredje perioden, men de två föregående var spelmässigt mycket bleka.

I tisdagens bortamatch mot Djurgården gick mönstret igen för masarna som var steget efter stockholmarna och i underläge (0–1) efter den första perioden på Hovet.

I den andra blev läget än värre för gästerna.

Leksands Jon Knuts och August Berg noterades båda förvisso för ribbträffar, men det var Djurgården som gjorde målen.

Halvvägs in i mittperioden stötte Jesper Pettersson in 2–0 bakom Janne Juvonen, sedan Dick Axelssons missade skott i sargen blivit till en perfekt framspelning.

Sex minuter senare drällde Marek Hrivik med pucken i egen zon, varpå LIF straffades direkt: 3–0 av Niclas Bergfors.

Klart vi kan bättre än så här. Det är helt bedrövligt där ute

– Helt värdelöst. De är mycket bättre än oss, summerade Jon Knuts för C More hans lags insats efter två perioder.

– Klart vi kan bättre än så här. Det är helt bedrövligt där ute, fortsatte Knuts.

Det blev lite bättre för leksingarna i tredje perioden, som bland annat fick två chanser i powerplay samt ett bra läge när August Berg kom fri och sköt i stolpen.

Men närmare än så kom inte Leksand, och Djurgården tog övertygande sin sjätte raka seger på Hovet.

– Det väl rättvist (med 3–0), men jag tycker vi kunde ha tryckt in nån på slutet. Fast det hade väl mest varit tröstfaktor på det, säger Leksandstränaren Björn Hellkvist efteråt till C More.

Resultatet innebär att Dif är ny tabellåtta och petar ner LIF till tionde plats i serien – med fem poäng ned till jagande HV71 på fel sida slutspelsstrecket.

På torsdag får Leksand snabb chans till revansch när tabelljumbon Brynäs gästar Tegera arena.

Matchens sågning

Leksands Jon Knuts höll inte igen i C More-intervjun efter mittperioden: ”Helt värdelöst” och ”helt bedrövligt” var några av omdömena. Det var svårt att inte hålla med.

Matchens vallning

Dick Axelssons målpass till Jesper Petterssons 2–0. ”Dicken” missade mål med sitt slagskott, vilket blev till en perfekt ”studs” ut till en friställd Pettersson. Nog för att Axelsson är en ishockeyartist, men han menade väl inte det där?

Matchens tre bästa LIF-spelare

Jon Knuts

Kom nära mål med sin ribbträff och ledde fjärdekedjan som var den enda som inte var inne på något baklängesmål. En fjäder i hatten denna bleka Leksandsafton då det var svårt att hitta bra LIF-spelare.

Martin Karlsson

Samma omdöme som för kedjekamrat Knuts, minus ribbträffen.

August Berg

Träffade virket två gånger om, och även om han kanske borde ha gjort mer av sitt friläge så sticker backen Berg ut med sitt frejdiga forwardsspel.

Matchfakta/SHL

Djurgårdens IF–Leksands IF 3–0 (1–0, 2–0, 0–0)

Första perioden: 1–0 (11.42) Albin Grewe (Tobias Ekberg, Jesper Pettersson).

Andra perioden: 2–0 (10.18) Jesper Pettersson (Dick Axelsson, Robert Nardella) 3–0 (16.01) Niclas Bergfors (Sebastian Strandberg).

Skott: 29–26 (10–7, 15–9, 4–10).

Utvisningar, DIF: 3x2. LIF: 1x2.

Domare: Tobias Björk, Linus Öhlund.

Publik: 0.

Leksands IF på Hovet: Janne Juvonen (Axel Brage) – Jonas Ahnelöv, Johan Fransson, Peter Cehlarik, Marek Hrivik, Carter Camper – Calle Själin, Matt Caito, Emil Heineman, Patrik Zackrisson, Oskar Lang – Patrik Norén, Daniel Gunnarsson, Nils Åman, Otto Paajanen, August Berg – Lucas Nordsäter, Martin Karlsson, Jon Knuts, Fredrik Forsberg – Jesper Kandergård.