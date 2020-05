Planen för fotbollen – då väntar premiärfest för ditt lag: "Närkontakt inte största problemet"

Turerna kring när svensk fotboll ska kunna kickas i gång har varit många och känslorna har svallat på flera håll de senaste månaderna. Buden har varit flera och mängder av datum har figurerat kring när olika serier ska kunna sparkas igång.

Länge var Folkhälsomyndigheten högst tveksam till en allsvensk fotbollsstart i juni och tog ganska lätt på Svensk elitfotbolls åtgärdsplaner.

– Sporten och närkontakten i sig är inte största problemet utan det är resandet och att många nya kontakter skapas. Det kommer att bli en risk att nya smittkedjor etablerar sig, sa statsepidemiolog Anders Tegnell i början av maj.

Efter flera fruktlösa möten mellan idrotten och myndigheterna kom så vändningen.

I förra veckan lovade Folkhälsomyndighetens ett besked den här veckan kring när den allsvenska fotbollen ska kunna starta.

Fram tills det kommer ett slutgiltigt besked – här nedan har Sporten sammanställt när de preliminära seriestarterna (nationella som lokala) är tänkta i dagsläget.

HERRFOTBOLL

Nationella serier

Allsvenskan

Preliminär seriestart: 14 juni

Dalalag: –

Superettan

Preliminär seriestart: 14 juni

Dalalag: IK Brage.

Division 1

Preliminär seriestart: 13–14 juni

Dalalag: –

Division 2 norra Svealand

Preliminär seriestart: 13 juni (Avgörs i enkelserie där de 14 lagen möts en gång var, i stället för två som brukligt)

Dalalag: Kvarnvedens IK.

Division 3 södra Norrland

Preliminär seriestart: 13–14 juni (Enkelserie)

Dalalag: Forssa BK, Korsnäs IF, IFK Mora.

Distriktsserier (avgörs samtliga som enkelserier)

Division 4

Preliminär seriestart: 31 juli

Lag: Amsbergs SK, Avesta AIK, Bullermyrens IK, Dala Järna IK, IF Tunabro, Ludvika FK, Malungs IF, Slätta SK, Swesom FC, Säters IF, Tällbergs IF, Vansbro AIK.

Division 5

Preliminär seriestart: 2 augusti

Lag: Bullermyrens IK U, Falu BS, Gustafs GoIF, IF Nornan, IF Tunabro U, IF Vikapojkarna, M.I.L, Nyhammars IF, Skogsbo/Avesta IF, Sundborns GoIF, Ulfshyttans IF, Östansbo IS.

Division 6 norra

Preliminär seriestart: 22 juni

Lag: Bjursås IK, Falun FC, Gagnefs IF, Hulåns IF, Korsnäs IF U, Leksands IF, Sundborns GOIF U, Vattnäs SK, Åsens SK, Äppelbo AIK.

Division 6 södra

Preliminär seriestart: 23 juni

Lag: Ezid SK, FK Romme Krona, Fors IK, Horndals IF, Husby AIK, IF Vulcanus, Långshyttans AIK, Nyhammars IF U, Smedjebackens FK, Stora Skedvi IK.

Division 7 norra

Preliminär seriestart: 3 augusti

Lag: Färnäs SK, IF Nornan U, IFK Rättvik FK, Malung United FC, Mockfjärds BK, Orsa IF, Vansbro AIK U, Älvdalens IF.

Division 7 mellersta

Preliminär seriestart: 22 juni

Lag: Amsbergs SK U, Aspeboda SK, Hälsinggårdens AIK, IK Segro, Insjöns BK, Korsnäs IF U 2, Leksands IF, Siljansnäs IF, Svärdsjö IF, Vika IF.

Division 7 södra

Preliminär seriestart: 3 augusti

Lag: Hedemora FC, IFK Grängesberg, Krylbo IF, Skogsbo-Avesta IF U, Swesom FC U, Säfsnäs IF, Ulfshyttans IF U, Östansbo IS U.

DAMFOTBOLL

Nationella serier

Damallsvenskan

Preliminär seriestart: 27–28 juni

Dalalag: –.

Elitettan

Preliminär seriestart: 13–14 juni

Dalalag: Kvarnsvedens IK.

Division 2 västra Svealand

Preliminär seriestart: 1 augusti

Dalalag: Avesta AIK, Grycksbo IF, Ornäs BK.

Distriktsserier (alla utom norrfyran avgörs som enkelserier)

Division 3

Preliminär seriestart: 23 juni.

Lag: Avesta AIK U, Dala-Järna IK, Falu BS, IFK Ludvika, Islingby IK, Korsnäs IF, Malungs IF, Svärdsjö IF, Säters IF.

Torsångs IF

Division 4 norra

Preliminär seriestart: 7 juni (skulle ha avgjorts som en trippelserie, men det blir nu i stället dubbelmöten för de sju lagen i serien)

Lag: Bjursås IK, Färnäs SK, Gustafs GoIF U, Våmhus/Älvdalen, Korsnäs IF/Slätta SK, Svärdsjö IF U, Vansbro AIK.

Division 4 södra

Preliminär seriestart: 4 augusti

Lag: Forssa BK, Gustafs GoIF, IFK Hedemora, Islingby IK U, Kvarnsvedens IK U, Mockfjärds BK, Smedjebackens FK, Stora Tuna IK.

Barn- och ungdomsfotboll

Preliminär seriestart: Barn- och ungdomsserier kommer att spelas som träningsmatchserie under vårsäsongen utan resultatrapportering, enligt Dalarnas fotbollförbunds hemsida. Vårsäsongen startade häromveckan. Höstsäsongen kommer att spelas som enkelserie.