Peter Cehlárik efter drömstarten: ”Skönt att den gick in”

Peter Cehlárik värvades till Leksand med pengar som sponsorer och supportrar samlade ihop. Det är nog inte omöjligt att det lägger en del press på en 25-åring som nu förväntas bära Leksands offensiv på sina axlar.

Men Cehlárik tog uppgiften på bästa sätt. Marek Hrivik grävde fram pucken, spelade Matt Caito som skickade pucken mot mål, och där stor Cehlárik och styrde in sitt första LIF-mål.

– Jag försökte bara ta mig in på mål och lyckades styra in pucken. Det var skönt att se den gå in, det fick igång laget och vi gjorde ett till direkt efter, sa Peter Cehlárik om sitt mål.

Cehlárik satte sig på ett plan tidigt på torsdag morgon för att åka mot Västkusten för att möta upp sitt nya lag. Men det blev ingen mjukstart för 25-åringen. Utan att ha haft en träning med laget och bekantat sig med sina nya lagkamrater sattes han in i förstakedjan tillsammans med kompisen Marek Hrivik och lagkaptenen Patrik Zackrisson.

– Det har varit en lång dag. Men det är skönt att äntligen vara här, jag är ju en vecka efter resten av laget så det känns bra att vara en del av det här nu och få bidra.

Men trots att det var tuffa förutsättningar på förhand var det ingen tvekan om att stjärnan ville in och spela direkt.

– Tränaren frågade om jag ville hoppa in direkt och det kändes som en bra möjlighet att komma in allting på en gång.