Per Ståbi premiärvisar porträtt av sin farmor – Anders Zorns syster

Per Ståbi sade upp sig i förtid för att ägna sig åt sin passion, måleriet. Redan som barn fick han höra av sin farmor Mejt Ståbi att han borde gå i hennes brors, Anders Zorns, fotspår. Det dröjde dock ända tills för ungefär trettio år sedan innan han kom igång på allvar.

– Jag jobbade på Asea med reklam, men gick tillbaka till medieförsäljning. Jag tyckte att pressen blev för hård, jag var 62 år, så jag sade upp mig.

Per Ståbi kommer från Orsa, men bor idag i Sollentuna. Motiven hämtar han både från Dalarna och på andra håll.

– Det känns som att friluftsmåleriet är på uppgång, det är roligt om det är så. Jag har ofta samma utgångspunkt som Carl Larsson, utan att göra några jämförelser i övrigt. Vi har båda en bakgrund i reklam och teckning.

Per Ståbi har haft ett trettiotal utställningar, men det var fyra år sedan han visade sin konst på Mora kulturhus. Nu kommer han bland annat att premiärvisa ett akvarellportätt av farmodern.

– Min farmor bodde bredvid Zorngården tills hon flyttade till ett ålderdomshem 1970. Hon var väldigt vänlig och omtänksam, vi stod varandra nära. Hon blev hundra år och dog 1981.

Farmodern skrev under hela sitt liv dagbok, även om det blev mer sporadiskt mot slutet. Dagboken ska doneras till Zornmuseet och har tidigare visats som ett bildspel tillsammans med Per Ståbis konst. Under kommande utställning ska även ett antal fotografier visas, de äldsta från 1880.

– Det är bilder på farmors släkt och vänner, Anders Zorn och alla de andra. Där finns dokumenterat besök av bland andra Gustav V och Carl Larsson. På baksidan på alla står vilka som är med. Det är en fantastisk skatt, som också ska till Zornmuseet. Det är bäst om de finns där, säger Per Ståbi.

Utställningen på Mora Kulturhus pågår 9-21 september.