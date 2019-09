Per Bjurman: På solitär kvist i höstens New York

KRÖNIKA/NEW YORK. Klockan närmar sig halv tio men den new yorkska höstkvällen är fortfarande så varm och fuktig att jag kan sitta på min uteservering i sydvästra Soho i bara skjortärmarna och smutta på en svart kaffe.

Runtom pågår det urbana livet med full kraft. Trafiken stimmar och larmar på Thompson Street. Det ser som vanligt ut som att de lokala bilförarna, med taxichaffisarna i spetsen, formligen knuffar och buffar sig fram och så fort de upplever att de hindras på minsta sätt kastar de sig alla på tutorna. På trottoarerna myllrar människor i alla riktningar. En flock skrockande finanslejon i tidsriktigt – och fånigt – snäva kostymer ramlar bort mot ZZ’s Clam Bar, en konstnärstyp inte alldeles olik Patti Smith med trasiga jeans och en trådsliten parkas baxar ett staffli i andra riktningen och får tränga sig förbi två paranta ladies som vinglar lätt på höga klackar och glatt kvittrande drar i glittriga cocktailklänningar så de sitter som de ska. Samtidigt är det som att staden själv kommer till liv. Den pyser och väser, stånkar och stönar, luktar och smakar, kränger sig och häver sig i egna andetag. Som ett levande väsen, en pulserande organism närd på asfalt, betong, avgaser, matos, ånga, sopor och elektricitet.

Och jag sitter där jag sitter, liksom insvept i den varma kakafonin. Helt själv – och mycket nöjd med det. Jag får njuta av min isolation – samtidigt som jag känner samröre med, och en stark koppling till, det som händer omkring mig.

Så ser solitärens våtaste dröm ut.

Huruvida ensam, som det heter i ordstävet, är stark vet jag inte. Nyblivne 70-åringen Bruce Springsteen varnar ju på sitt senaste album – hans bästa sedan 80-talet – att ”if you fall in love with lonely, you end up that way”.

Men om man nu ändå gillar att vara för sig själv, och det råkar jag verkligen göra, är det just i New York, bland miljontals andra, man ska vara det.

Paradoxalt, jag vet, men just den där känslan av att vara solo mitt i världsmetropolens vimmel skänker mig både sinnesro och energi. Jag lever upp ihop med gatan, märker att jag tänker bättre och får mer uträttat.

Nu, på caféstolen i Soho i den sprakande aftonen, inser jag plötsligt hur ett par NHL-texter som väntar hemma vid skrivbordet ska formuleras. Samtidigt kommer jag fram till vad det är med den aningen aparte Raphael Sadiqs nya jag gillar – och reflekterar länge över det häpnadsväckande i att en 16-årig svensk tjej i dagarna tagit över New York som ingen gjort sedan The Clash 1980 kom hit och spelade på Palladium kväll efter kväll efter kväll.

Sedan dricker jag ur kaffet, betalar och reser mig och går hemåt, norrut i trängseln på West Broadway.

Inte ensam. Men själv. Mitt i New York City.

PLUS

Robbie Robertson – Once Were Brothers (Albumspår)

– The Band-sångaren sörjer sina bortgångna bröder i ett svidande vemodigt aktstycke som alla som levt ett tag torde kunna relatera till.

MINUS

Rambo: Last Blood (Film)

– Sannerligen inte vad världen behöver nu…