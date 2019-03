Lastbil och personbil i trafikolycka – vägen stängdes av

Se reprisen från vår livesändning i spelaren ovan.

Larmet inkom vid 16.46 och enligt de första uppgifterna är det en personbil och en lastbil som ska vara inblandade i en olycka. Den ska ha skett på Backaviadukten, mellan Backarondellen och Åkerrondellen på E16 i Borlänge. Två personer ska totalt vara inblandade och de ska vara ute ur bilarna.

Enligt SOS Alarm är räddningstjänst på plats och stänger av norrgående körfält. Ambulans är på plats men hade vid 16-tiden inte lastat någon person.

Det var under en period stopp i riktning in mot Borlänge och trafiken leddes om via centrala Borlänge. Stora köer bildades vid olycksplatsen.

Räddningstjänsten Dala Mitt var på plats vid olyckan.

– Det var en lastbil och en personbil som kört ihop lite, på en av påfarterna vid Backaviadukten. Det blev inga personskador utan bara plåtskador men det blev lite stopp i trafiken medans bärningsarbetet pågick, säger Magnus Jonsson, inre befäl vid räddningstjänsten Dala Mitt.

Han bekräftar också att trafiken åter flyter på.

– De sista bilarna lämnar nu och vägen är öppen i båda körriktningar igen.

Kan man säga något om hur olyckan har gått till?

– Vad jag förstår så har personbilen har kört ut från påfarten och inte observerat lastbilen.

Texten uppdateras

Kartan anger ungefärlig position. Koordinater från SOS Alarm.