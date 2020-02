Osäkra svaren om Ahnélövs framtid – då kan möjligheter för nya namn öppnas: "Då sätter vi in 'next in line' bara"

Efter fem minuter av period tre fick LIF–backen Jonas Ahnelöv kliva av mot Frölunda, efter en ordentlig smäll mot huvudet av Rhett Rakhshani.

En armbågstackling som disciplinnämnden under onsdagen valde att stänga av Rakhshani för, t.o.m. den 29 februari.

Vilket betyder att Frölunda får klara sig utan sin forward under två matcher.

För den mottagande parten verkar dock framtiden lite oviss och dagen efter smällen fanns heller ingen Jonas Ahnelöv på Leksands ispass i Tegera.

– Han mår väl lite bättre skulle jag säga men vi har ingen exakt diagnos ställd på honom än. Vi har valt att sätta honom i viloläge idag och kanske även imorgon, berättar Ulf Samuelsson efter onsdagens pass.

Huruvida backen riskerar att bli borta en länge stund eller ej – kunde Leksandstränaren i dagsläget inte svara på. Men en långtidsskada på 32–åringen skulle innebära ett jätteavbräck för Leksand.

Som har ett kvalspöke flåsande i nacken.

– Det är klart att man alltid hoppas att en sån spelare ska komma tillbaka snabbt. Ahnelöv är en jätteviktig spelare för oss på många sätt, så ju snabbare han är tillbaka desto bättre såklart. Det handlar det väl om ett par dagar eller så, innan vi vet mer konkret hur det ligger till, säger Samuelsson.

Han fortsätter.

– Skulle vi få tråkiga besked så är det inte mycket mer man kan göra är att sätta in den som är "next in line", så är det tyvärr i hockey. Skador är en del av sporten.

Finns det fler spelare som riskerar att missa matchen mot Växjö?

– Jag vet inte vad jag ska svara på det faktiskt. Det finns ganska många som vi får diskutera och gå igenom här efter (träningen), förklarar "Uffe".

För utöver Ahnelöv, som alltså fick kliva av i den tredje perioden mot Frölunda, så saknade Leksand ytterligare sju ordinariespelare från start.

En situation som, på grund av det kombinerade sjukdoms- och skadeläget, bland annat öppnade upp möjligheten för J20-spelaren Nils Åhman, som fick gör ett lyckat inhopp med två assistpoäng in på kontot.

Och för namn som just Nils Åman ser det också ut att kunna bli fler matcher med A–laget.

Tillsammans med ett antal andra namn som ledarstaben nu ser över.

– Grabbarna som redan fått spela är medvetna om att det kan dyka upp chanser, så de är beredda. Sen håller vi på att gör en ordentlig översyn på alla spelare i organisationen, så vi inte missar någon inför slutspurten. För att på allvar se vad alla killar kan göra, avslutar Samuelsson.