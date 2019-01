Hemma hos: Kalle Moraeus om kändisskap och björnfasta: ”Jag tycker extremt illa om tävlingar”

Vi träffas sent i november. Det har det gått över ett halvår sedan Kalle Moraeus var med i Biggest loser VIP. Programserien som sändes under hösten spelades in under våren 2018. Idén är att ett gäng kändisar samlas på ett slott för att gå ner i vikt med dieter och träning.

– Det är det bästa jag gjort. Att börja tappa vikt på allvar är det roligaste som finns, säger Kalle Moraeus som gick ner 25 kilo. Under skidsäsongen siktar han på 5-7 kilo till. Viktnedgången blir den nya drogen när han är försiktig med alkohol – det kolhydratrika drickandet blockerar förbränningen i levern.

Vi träffas hemma i Orsa. I huset från 1970-talet där han rivit ner väggen mellan köket och vardagsrummet, en luftig lösning med utsikt över Lillån och granen där ekorrar kilar upp och ner.

TV: Kalle visar sin grillpark och bjuder med oss in i värmen i köket:

Kalle har just kommit hem från en fyradagars-tripp till Nashville, lite musik blev det, men mest hockey med gamla LIF-stjärnan Filip Forsberg och en hel del god mat. För visst syndar han ibland, men kompenserar det genom periodisk fasta. Ett par dagar i veckan lever han dygnsvis på vatten och kaffe.

– Det har varit en svår höst, med två stora älgjakter och två efterjakter. Jag kan ju inte styra över vad som serveras i en koja i Särna. Men då funkar periodisk fasta skitbra.

När man alltid kämpat med vikten så är det jobbigt att ställa sig på vågen nästan utan kläder

Han betonar att det är olika dieter passar för olika människor och kroppstyper. Hans metod är för människor med rejäl övervikt.

– Jag är ju obese. Som många killar i min ålder har jag bukfetma – bär omkring på en stor matlåda, säger Kalle Moraeus som har björnen som en förebild när han fastar – den äter upp sig, går i dvala och lever på fettet hela vintern.

Han kör ketogen diet, med mycket fett. När han tömt kroppen på kolhydrater inträder ketos – kroppen bränner fett för att få energi.

Som barn hatade jag skidtävlingar. När jag åker skidor handlar det inte om prestation, det är själva livet. Jag kommer att bli en blixt nu när jag inte har ont

En vanlig dag kan han äta två ägg till frukost, en burk makrill till lunch och middag med mycket grönsaker och en bit kött.

– Är jag inne i en träningsperiod blir det mycket olivolja och smör. Du blir inte bli tjock av fett, utan av socker, sedan får de säga vad de vill, säger Kalle Moraeus och tonfallet avslöjar att han genom åren hamnat i hårda debatter om fördelen med olika dieter.

Efter viktminskningen är det en dröm att gå i skogen. Och helt plötsligt var han någon att räkna med under älgjakten. Knäna smärtade inte längre – de hade varit slut i 7-8 år, på grund av artros och löpträning med för mycket övervikt.

Kalle sa först nej när de ringde från TV4 om Biggest loser, men familjen övertalade honom. Det är han glad för.

– Jag gjorde en fuling och levde på pizza och starköl innan jag kom till inspelningen. Men jag åkte också en mil skidor om dagen - det är ett helvete när man ska släpa på 118 kilo. Jag kom nästan inte av stadion, men det är bra träning. Och jag hade faktiskt okej värden redan när jag kom till slottet. Där ser man motionens inverkan.

Men det här med vikt är ju väldigt privat för många av oss. Var det inte tufft att banta inför en stor tv-publik?

– Jo, när man alltid kämpat med vikten så är det jobbigt att ställa sig på vågen nästan utan kläder, men en sak som gör att det inte blir konstigt är att man lyckas. Och det har jag gjort med råge.

Programmet är ju en tävling. Hur kände du inför det?

– Jag tycker extremt illa om tävlingar, och hade lite ångest inför Biggest loser, Om jag varit mer tävlingsinriktad hade jag nog varit kvar till sista veckan.

– Som barn hatade jag skidtävlingar. När jag åker skidor handlar det inte om prestation, det är själva livet. Jag kommer att bli en blixt nu när jag inte har ont.

Vilka reaktioner har du mött på din viktminskning?

– Folk är lite blyga. De närmaste har varit glada, bröderna har ju varit oroliga över min hälsa.

– Det är ganska många gubbar i min egen ålder som hör av sig och tycker att jag är en bra förebild. Jag har fått igång ett par, tre stycken här hemma i Orsa, med gott resultat, säger Kalle och konstaterar att hälsofrämjande propaganda är en del av att vara med i Biggest loser, särskilt om man är VIP, alltså kändis.

Här i Orsa finns det inte många stalkers

Han, krögaren Carl-Jan Granqvist och kocken Alexandra Sassi ska göra lite program över helger framöver, om njutning och hälsa. Kalle gläds över att de som var med på slottet fortfarande håller kontakt varenda vecka, även om Hollywoodfrun Gunilla försvunnit ur synfältet.

Att förvalta viktminskningen är viktigt. Hur gör du?

– När jag är hemma går jag till gymmet fyra gånger i veckan. Där finns Hanna Jönefors som är världens bästa PT, nu har jag fått ett program för skidstyrketräning. Förr har jag mest kört långsam träning, men fick värdera om det efter Biggest loser. Nu varvar jag stenhårda 50-60-minuters-pass med 1,5 timmes promenader.

Vi har vant oss vid att du syns i rutan mest hela tiden. Men nu har han ingenting på gång i tv?

– Jag sörjer inte det, har vetat hela tiden att det finns ett slut, att det inte är någon rättighet att hålla på tills jag blir 90 år. Det har varit jätteroligt att göra alla programmen, men in i botten är jag musiker och artist, det är det jag ska hålla på med, säger Kalle som har turnéer på gång som han ännu inte kan berätta om. Suget att se honom på scen är större nu än när han jämt var på tv.

– Folk fick nog av mig när jag var med 20 veckor i rad på prime time i Moraeus med mera och Så ska det låta.

Du tillhör våra mest folkkära artister, hur hanterar du det?

– Haha. Här i Orsa finns det inte många stalkers. Om somrarna kan det vara lite trafik, Men stannar jag på en bensinstation i Linköping, eller sitter på ett fik i Norrland då vill folk ta bilder. Men det är bara roligt.

Efter nyår vill många göra en nystart och leva nyttigare. Vilket är ditt bästa tips?

– Mitt generaltips är: Sätt ett datum. Fram till dess läser du in sig för att hitta din modell. Det är lättare att ångra sig om du sätter igång och bara har en vag uppfattning. Kunskap är oerhört viktigt. Och så krävs disciplin. Det är ett fult ord, men jag säger det ändå.

Vallandet vetenskap – kan labba länge i garaget

Kalle Moraeus är 55 år och bor i Orsa.

Familj: En dotter.

Gör: Musiker och artist. TV-kändis som programledare för Så ska det låta och sju säsonger Moraeus med mera som spelades in i Orsa. Hans gäng vann Körslaget 2010, julvärd 2011, två gånger med i Melodifestivalen… och mycket annat.

Bästa grilltips: Dela en spetskål längs med. grilla sidorna är helt svarta, vänd på dem, ta av dem från grillen, fyll med smör kryddat med rosmarin och chili. Servera med jättemycket salt och citron.

Böcker: Har gjort en kokbok tillsammans med Richard Nilsson, med råvaror från Dalarna. Har en ny på gång i huvudet.

Vasaloppet? Har varit Vasa-reporter i tre år, och åkt Kortvasan, otränad och med bakhalt. Kanske blir det Halvvasan i år. I så fall kommer Kalle inte att ha problem med glidet – han och brodern Perra har utvecklat vallandet till vetenskap, de kan hålla på i dagar och labba i garaget.

Skoter! Ett nytt intresse, han och kompisarna åker på långturer längs leder. ”Det är besläktat med skidåkningen för mig. Du kommer till nya ställen, kan sitta där i gnistrande sol på en topp, med en termos”.

Bästa tips på nätläsning: dietdoktorn.se