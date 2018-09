Efter mordförsöken i Örebro – polisen får förstärkning från Dalarna: ”De stärker upp under dagen"

– Vi kommer under dagen få hjälp från Värmland och Dalarna. De ska bistå med utredare för att se till att vi kan utföra de utredningsåtgärder som krävs, säger Anders Sjöberg.

Det var klockan 17:44 på onsdagen som polisen fick larm om skottlossning i bostadsområdet Markbacken i Örebro. Två män skottskadades och fördes till sjukhus.

Skadeläget för de båda skottskadade männen är oförändrad. En av bröderna har allvarliga skador och den andra brodern har livshotande skador.

– Vi har kopplat in åklagare i fallet som under förmiddagen ska sätta sin in i utredningen. Vi kommer att ha ett möte med åklagaren inom kort.

Polisen har efterlyst en misstänkt person som är anhållen i sin frånvaro. Enligt uppgifter till Aftonbladet är det en tonåring som är misstänkt.

Jag vill inte gå in på några sådana detaljer

Tonåringen ska enligt tidningen tidigare ha dömts till ungdomsvård för flera mindre allvarliga brott. Anders Sjöberg är förtegen om uppgifterna.

– Jag vill inte gå in på några sådana detaljer och kan inte lämna ut någon information om den anhållnes ålder.

Vi försöker få tag på vittnen och bedriver inre spaning

Polisen försöker nu lösa resursfrågan inför helgens arbete med fallet.

– Vi arbetar med att se till att ha personal till helgen. Utredningen rullar vidare och vi försöker få tag på vittnen och bedriver inre spaning.