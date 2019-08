Olle Ekman: Värme och inlevelse med Willows

Magnus startar själv tillställnigen med ett kort välkomsttal och glider sedan in på öppningslåten från deras senaste skiva; ett konceptalbum om miljöns hälsa och vad vi lämnar efter oss när våran tid på jorden tagit slut. Trots detta allvarliga tema lyckas Magnus och hans stora orkester hålla en lättsam känsla med mycket humor och god publikkontakt.

Under ”Så mycket bättre” 2016 blev en stor skara svenskar introducerade till Magnus röst, vilket satte ribban högt. Denna nivå når han upp till med lätthet och briljerar med imponerande tonsäkerhet i låt efter låt. Det känns aldrig svårt eller ansträngt, inte pressat eller stressat, bara följsamt och kontrollerat. Förutom att hans röst och tonsäkerhet landar mitt i prick känns han otroligt äkta och inlevelsefull, något som upplevs lika starkt genom hela spelningen.

Det levereras många pärlor under kvällen. En av dem är balladen ”We’re in different places” från 2014. När volymen tonas ner och ljudkulissen skalas av kan man höra Magnus röst med alla dess kvalitéer längst fram i ljudbilden. Det blir då extra tydligt vilket utomordentligt register han besitter, från det starka och dominanta till det tysta och sparsamma. Trots helspända sinnen och kritiska ”musiker- öron” konstaterar undertecknad att det enda rätta är att luta sig tillbaka och njuta av en varm och fantastisk konsert.

Värmen kommer huvudsakligen från Magnus kärleksfulla tal till publiken, som verkligen uppskattar hans opretentiösa lugn och enkelhet när han berättar om låtarnas uppkomst. Att inte bli pampig och pretentiös är i sig en bedrift som Magnus lyckas med, något som annars är svårt att undkomma när texterna och mellansnacken ofta behandlar tunga ämnen såsom klimat och djupa känslor.

Avslutande ”Broken promise land” är precis lika bra som showens helhet i övrigt. Ett extra plus går också till den medlem av orkestern som med sina fingertoppar spelade ett stycke drömlika melodier på kristallglass. En oväntad krydda på en redan magnifik konsert.

Weeping Willows

Dalhalla, Rättvik, 23 augusti

Publik: ca 2800

Betyg: 5

OLLE EKMAN