Olle Ekman: Diggiloo – "Kavalkad av sång, dans och humor"

Det bästa med ihopsatta turnépaket likt Diggiloo är att det utan problem går att sätta ihop tre timmar av kvalitativ musikalisk action. Artisterna är många och de har ofta en varsin katalog av kända låtar som publiken önskar höra. Utmaningen blir då givetvis att även kunna erbjuda någon typ av djup och substans, inte bara konstant ös med en lång lista av hits. Den balansgången har garanterat gäckat artister och kapellmästare under många års Diggiloo-turnéer. Som en smart och uppskattad bit i detta pussel av moment har man slängt in lite komedi signerad Thomas Petersson. Han fungerar som konsertens fritidsledare och lotsar publiken i luckorna mellan låtarna. Materialet i hans stand-up är ett lite väl dammigt hopkok av fräckisar och återanvänd buskis, men det tycks ge publiken ett gott skratt.

David Lindgren är annars den drivande personen i hela föreställningen. Han är dock märkbart nervös i början men skakar av sig det efter några låtar. Att just han fått rollen som programledare känns naturligt då han är en duktig mångsysslare som lätt kan ta sig mellan sång och dans, tillbaka till sång och sedan vidare till mellansnack. Vad gäller sånginsatser levereras den allra bästa av John Lundvik, en kille alla numera känner igen från schlagerlåten too late for love. Den framförs givetvis klockrent men John kommer ännu mer till sin rätt i Ted Gärdestads för kärlekens skull och Andrea Bocellis vivo per lei, en duett med Jessica Andersson som publiken hyllar med stående applåder och kvällens högsta jubel. Otroligt bra framfört. Tveklöst kvällens höjdpunkt.

Förutom David Lindgren har även Casper från Arvingarna en betydande roll med mycket improvisation och dialog. Han sköter sig bra och passar perfekt inom Diggiloos klämkäcka ramar. Den tidigare idoldeltagaren Mariette Hansson ska också ha rejält med beröm. Med riktigt pricksäker sång gör hon flera lysande soloprestationer, dessutom spelar hon både komp- och sologitarr. Denna kavalkad av sång, dans och humor avslutas förstås med låten diggiloo diggiley. Ett mossigt låtval i ett antikt format enligt undertecknad. Artisternas kvaliteter är dock imponerande höga, vilket ger ett lika högt betyg.

Olle Ekman

Dalhalla, Rättvik, 19 juli

Publik: Slutsålt – 5374

Betyg: 4