Nu är integrationsfestivalen igång: "Vill visa att människor med andra etniciteter inte är farliga"

Dalarnas Tidningar skrev tidigare om de fem ungdomarna som skulle arrangera en festival för att förbättra integrationen i Borlänge. Efter mycket slit är festivalen Next Destination Borlänge nu igång och pågår i Liljeqvistska parken fram till klockan 20.00 i kväll.

– Vi är så stolta över oss själva. Vi har vuxit jättemycket, säger Isabella Östling.

Hittills har mest barnfamiljer och pensionärer besökt parken. Till kvällen tror arrangörerna att ungdomarna kommer att dyka upp. Då börjar nämligen artisterna att uppträda.

Den mest populära aktiviteten har hittills varit tipspromenaden.

– Den går som smör, säger Molly Sundell.

Syftet med festivalen är att förbättra integrationen i Borlänge och det har fungerat bra, enligt arrangörerna. Vidare berättar de att människor som annars inte skulle umgås med varandra träffas och njuter av det soliga vädret tillsammans.

– Vi vill visa att det inte är farligt att träffa människor från andra länder eller med en annan etnisk bakgrund, säger Isabella Östling.

De fem ungdomarna Isabella Östling, Molly Sundell, Ifrah Said, Murat Yasar och Carl Skräddars blev utvalda att hålla på med kommunens eftertraktade sommarjobb som fler än 300 ungdomar sökte. De fick i uppgift att arbeta med någonting som har med integration att göra. De landade i att starta festivalen Next Destination Borlänge som pågår just nu.

De fem har under hela arbetsprocessen haft hjälp av den kommunala verksamheten 2punkt0.