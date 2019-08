Noretbron i Mora måste förstärkas – nya bärighetskrav för tyngre fordon

Noretbron trafikeras av 20 000 fordon varje dygn och är en relativt ny bro med en förväntat lång livslängd.

Idag skakar bron märkbart när tunga fordon passerar den västra avfarten, men enligt Trafikverket är det inga problem med bron som regelbundet besiktigas.

Däremot står bron nu inför en omfattande uppgradering och ett arbete med att öppna bron för så kallad BK4 transporter. Det innebär att tunga fordon kan öka lasten med tio ton till 74 ton.

– Det pågår nu ett arbete med att räkna ut vad som krävs av förstärkningsarbeten, så att bron ska klara av att bära de tyngre fordonen, berättar Per Henrik Fräjdin, som är planerare på Trafikverket.

– Det är ofta broarna som blir begränsningar när vi ska klassa upp vägsträckor och det gäller också Noretbron. Vad som behöver göras återstår att se, men det kommer vi nu att ta fram.

Det är ganska bråttom, för planen är att bron ska förstärkas parallellt med att det stora genomfartsprojektet genomförs de kommande åren.

– Vi har planerat åtgärder under 2021 och 2022. Bron kommer att vara öppen för trafik under arbetet, men det kan bli en hel del begränsningar under arbetet, säger Per-Henrik Fräjdin.

I planerna för förstärkningen av bron kommer trafikverket att se över möjligheten att ta bort trottoaren på brons norra sida och styra cyklister och fotgängare till brons andra sida, där de idag skyddas av ett räcke.

– Går det att förstärka bron, så tunga fordon kan använda hela brobredden från skyddsräcket så skapas en betydligt bättre framkomlighet för eventuella utryckningsfordon. Då kan även tunga fordon lämna plats för utryckningsfordon i mitten av bron.

Förstärkningen av bron kommer att bli ett helt fristående projekt vid sidan av arbetet med genomfartsarbetet. Det gäller även finansieringen.

– För det här arbetet finns det så kallade bärighetspengar avsatta, förklarar Per-Henrik Fräjdin.

Riksväg 70 fortsätter även över Badstubacksbron.

– Den bron klarar BK4 utan åtgärder, säger Per-Henrik.

Trafikverket tar också med i planeringen vad som skulle ske om Noretbron skulle behöva stängas.

– Vi är medvetna om de långa omvägar som då väntar och måste planera för olika alternativa lösningar.

Parallellt med brobygget i Mora så ska även ytterligare tre broar på riksväg 70 åtgärdas. Det är Järnvägsbron i Brovallen. Bron över Dalälven i Hedemora och bron över Österdalälven i Leksand. En prioriterad bro är också den över Vanån i Vansbro.

– Vi har lyssnat på näringslivets önskemål när vi nu inleder arbetet med att höja bärigheten på olika vägsträckor. Noretbron har nu högsta prioritet, säger Per-Henrik Fräjdin.