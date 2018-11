Helgkollen: Punk-bonanaza, Krunegård i helfvetet och Orsa spelmän jubilerar

► Här hittar du hela kalendariet till kommande kultur- och nöjesevenemang

Punk-bonanaza i Borlänge

På lördagen bjuder Broken Dreams på inte 1, inte 2, utan 5 olika punkband på scen under en och samma kväll. Glada dagar för dig som älskar säkerhetsnålar, tuppkam och tvåminuterslåtar med bara tre ackord. Banden som uppträder är The Baboon Show, Sista Brytet, Lucky Malice, The Sensitives och Suzy Rowan.

Markus Krunegård i helfvetet

Krunegård var ju för inte så länge och uppträdde i Dalarna, Liljan i Borlänge närmare bestämt. Den spelningen var ju så där charmigt bra som bara en Krunegård-spelning kan vara. Och för den som missade honom då så ges det en ny chans nu på fredag när han besöker Lilla helfvetet i Mora. En bokning som får ses som en fjäder i hatten för rockklubben.

Orsa spelmän jubilerar

I tjugo år har Orsa spelmän genomfört sina julkonserter och så blir det även i år. På lördag firar de med att uppträda med Tina Ahlin och kören Royan Haarat i Ore kyrka. De utlovar inte bara julsånger utan också nya kompositioner blandat med gamla, odödliga visor i folkton.