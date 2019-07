NATTENS NYHETER: Tre gripna för rånförsök i Borlänge – hotade med skjutvapen

Nattens nyheter

40 kvadratmeter skog brann på Lövberget – räddningstjänsten fick vattendränka marken. Under onsdagskvällen kom ett larm till SOS om en brand på Lövberget i Falun. En yta av 40 kvadratmeter bestående av gamla träd och torra kvistar brann 300 meter in i skogen.

Nedfällda bommar stoppade trafiken i Mora vid midnatt. Vid midnatt fälldes bommarna vid Malungsvägen i centrala Mora och långa köer uppstod när järnvägsbommarna förblev fällda i över 40 minuter.

Man ska ha hotats med skjutvapen under rånförsök i Borlänge – polisen: "Vi har tre tre gripna". Sent på onsdagskvällen kom ett samtal till polisen där en man påstod sig blivit hotad med ett skjutvapen – under ett rånförsök. En stund senare kunde polisen gripa tre misstänkta gärningsmän i Borlänge.

Morgonens toppnyhet

Medicinleverans med drönare kan bli verklighet i Dalarna: "Intressant initiativ som inte tagits tidigare i Sverige". På glesbygden i Västerbotten ska läkemedel börja levereras med drönare. Detta kan i framtiden bli verklighet även i Dalarna och Region Dalarna är positivt inställda.

Sport

Kickades för en vecka sedan – Rohan Tungate mötte sitt gamla lag direkt: "Kändes konstigt". Han fick lämna Lejonen Speedway under transferfönstret. Den nya adressen blev Masarna. Under tisdagen mötte Rohan Tungate sitt gamla lag igen.

