NATTENS NYHETER: Störningar i tågtrafiken • Varning för snöfall i dag • Angrepp av granbarkborre tvingar fram avverkning

Nattens nyheter

Signalfel orsakar förseningar i tågtrafiken. Vissa tågavgångar försenas under onsdagsmorgonen på grund av ett signalfel. Passagerare från och till Sala, Avesta Krylbo, Uppsala och Morgongåva berörs.

Lastbilsolycka ställer till problem på E16 – vägen blockerad vid länsgränsen. E16 har stängts av längs en kortare sträcka mellan Falun och Hofors efter att en lastbil sladdat in i vajerräcket i Ryggenbacken under natten. Föraren chockades vid olyckan, men ska ha klarat sig utan allvarligare skador. Trafiken leds om via Avesta.

Snöfall under natten och morgonen – klass 1-varning utfärdad. Cirka fem centimeter snö väntas falla i Dalarna under natten mot onsdag och onsdagsmorgonen. Vädervarningen gäller också Gävleborg.

Morgonens toppnyhet

Granbarkborren drabbar Avesta – nu tvingas kyrkan att avverka skogen vid Utsundsbadet. Skogen längs vägen ned till och vid Utsundsbadet består av 95 procent granskog. Vid en inventering kunde ägaren Västerås stift konstatera att granbarkborren börjat angripa träden. Nu ska skogen tas ned. "Vi kommer inte att plantera några nya granar utan låter istället lövträden bli kvar och självföryngra sig", säger Daniel Ersson, skogsvaktmästare.

