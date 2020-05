NATTENS NYHETER: Inga allvarliga händelser • Värmebölja på ingång i Dalarna

Nattens nyheter

Polisen rapporterar om en natt utan allvarliga händelser. Det har inte heller kommit några larm om olyckor eller bränder.

Nu kommer värmen – nära 30 plusgrader väntas i Dalarna. Värmen slår till – starkare än prognosen tidigare visade. Nästa vecka kan det bli upp till 29 plusgrader i Dalarna. "Det är ovanligt varmt", säger Per Holmberg, meteorolog vid väderinstitutet StormGeo. Under fredagen växer ett högtryck in som ger soligt väder och runt 20 plusgrader i Dalarna över helgen. I början av nästa vecka väntas högsommarvärme.

Sport

Travsurr: V75 intar Solvalla med Elitloppet som huvudattraktionen: ”De tappar enormt med pengar i publikintäkter”. Det är dags för V75 på Solvalla och Elitloppshelgen med Elitloppet som körs på söndag som är årets höjdpunkt i travvärlden. Det som brukar locka flera tusen traventusiaster blir nu i stället folktomt. "Det är klart att de tappar mycket pengar i publikintäkter", säger travexperten Bo Eklöf.

Tipsa oss: Har du ett nyhetstips, eller vill komma i kontakt med Avesta Tidning? Tipsa oss här, ring 0226-864 00 eller mejla [email protected].

Följ oss på sociala medier: Facebook • Twitter • Instagram