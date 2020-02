NATTENS NYHETER: Elitserien i speedway byter namn – när varuhuskedja går in som huvudsponsor

Nattens nyheter

Polisen rapporterar om en natt utan allvarliga händelser. Det har inte heller kommit några larm om olyckor eller bränder.

Sport

Byggvarukedjan blir ny huvudsponsor till Elitserien i speedway – som byter namn. I går meddelades via ett pressmeddelande att Elitserien i speedway får ett nytt namn. Från och med nu går ligan under namnet Bauhaus-ligan, sedan Bauhaus har gått in som ny huvudsponsor i ligan.

Avesta vände underläge till seger. Avesta hade problem och låg under med 0–1 efter två perioder i matchen i HockeyTrean Dalarna mot Ludvika. Men i tredje kom vändningen, och till slut blev det 2–1 för bortalaget Avesta. Målgörare för Avesta var Peter Ehn som blev tvåmålsskytt.

Ha en trevlig dag!

Tipsa oss: Har du ett nyhetstips, eller vill komma i kontakt med Avesta Tidning? Tipsa oss här eller skicka sms/mms till 72023 (inled meddelandet med AT) eller mejla [email protected].

Följ oss på sociala medier: Facebook • Twitter • Instagram