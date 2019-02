Sopor för miljoner slängs i onödan: "Var femte produkt skulle gått att återanvända"

För några år sedan flyttades kommunens Returbutik från utkanten av Orsa till en stor, fin lokal mitt i samhället. Omsättningen ökade snabbt.

– Människor lämnar in saker de inte behöver längre och medvetenheten vid återvinningscentralen, ÅVC, har ökat. Allt fler lämnar saker i vårt återbruksintag på ÅVC. Vi lagar och tvättar föremål och sorterar. Här arbetar vi också med arbetsträning och integration.

– Det är en resurskrävande verksamhet, men den bär sig själv vad gäller hyres- och personalkostnader, säger Jan-Ove Holmberg, Returbutiken, Orsa.

Omsättningen är uppe i över 800.000 kronor. Amal Ahmed, som jobbar i Returbutiken bekräftar att det även finns efterfrågan på byggmaterial, fönster, kakel, trä och så vidare.

– Allt går att sälja och det är ett roligt arbete. Vi har märkt ett ökat intresse för återbruk. Allt går att sälja, säger Marie Hedberg, Returbutiken Orsa.

Nodava, norra Dalarna vatten och avfall, uppmanar att man ska köpa mindre, återanvänd, återvinn material och sortera olika material rätt. För att underlätta återvinningen har nya så kallade Elinskåp placerats ut i till exempel matbutiker där invånarna lätt kan lämna små elektriska prylar.

– Vi har också avtal med hjälporganisationen Human bridge, som både återanvänder och återvinner textilier för bistånd och second hand. Varje år samlas 14 ton textil in i Orsa till Human bridge, men vi har även en egen returbutik i kommunen, Bytesbutiken i Skattungbyn och ytterligare en privat second handbutik i Orsa, berättar avfallschef för Nodava, Lena-Stina Björklund.

Både i Orsa och Mora har återvinningscentralerna byggts om och renoverats.

– De är i princip nybyggda och medvetenheten vad gäller återvinning av föremål och olika typer av material, trä, kakel och så vidare, ökar. Många väljer att ställa in saker och en del material i insamlingsavdelningen till kommunernas Returbutiker istället för att slänga föremål.

Varje år tar det så kallade återbruksintaget mot tio till 13 ton föremål, men Lena-Stina menar att ännu mer föremål skulle kunna lämnas in.

Det skulle även gå att återanvända mer av det material, som lämnas för återvinning.

– Avfall Sverige har gjort så kallad plockanalys i olika containrar. När ett antal containrar granskats visar det sig att var femte produkt skulle gått att återanvända. Stor del av det som kastas har ett kommersiellt värde.

Även Nodava arbetar med frågan, som ännu är på idéstadiet. Bland annat hur information om värdet av det som bara kastas ska förmedlas.

– Mycket av träavfallet och textilier går att använda, bland annat till skolor och slöjdundervisningen. Att samarbeta med social företag för hantering av material och föremål skulle gå att utveckla.

Orsa är en liten kommun med cirka 7000 invånare. Det slängs cirka 120 ton föremål i deponicontainrarna och 370 ton, som går till förbränning.

Mora med cirka 20.000 invånare har inte samma höga omsättning i sin Ta till vara butik på industriområdet i Östnor.

– Mora med sin stora handel skulle behöva en stor, fin återbruksbutik. Det finns möjligheter eftersom Mora har ett återbruksintag på den nya återvinningscentralen, ÅVC, i Mora. En stor och modern anläggning som kostade runt 27 miljoner kronor.

I Älvdalen finns ingen kommunal återvinningsbutik eller något återbruksintag.

– Älvdalens kommun med Idre och Särna cirka 7000 invånare. Det privata alternativet är Lessn´til, vilket är en second handbutik. Kommunen har inte samma samarbete med Arbetsmarknadsenheten för att driva återbruksbutiker, vilket Mora och Orsa har.

Kostnaden för att behandla och transportera bort det avfall som kommer in på Mora ÅVC är tre miljoner kronor per år exklusive driftskostnader. Om var femte produkt skulle gå att återanvända, som en plockanalys på en ÅVC i Sverige visade, så skulle de kunna minska på behandling och borttransport med 600. 000 kronor per år, menar Lena-Stina Björklund, avfallschef, Nodava.

– Motsvarande siffror för Orsa skulle vara en miljoner kronor och besparingen 200.000 kronor, avslutar hon.