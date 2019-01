Allt färre anmäler att telefonförsäljare ignorerar Nix

Spärrtjänsten Nix har funnits sedan 1999 och är ett sätt för konsumenter som inte vill få oönskade samtal från försäljare att undvika detta. Spärregistret omfattar i dag omkring tre miljoner användare i Sverige.

Tidigare har Konsumentverket fått in ett stort antal anmälningar om att företag ringer till nummer som finns i registret. Men nu visar statistiken på en tydligt nedåtgående trend under de senaste fem åren. 2014 kom 571 anmälningar in och 2015 och 2016 var det knappt 300. 2018 hade det minskat till 51 och 2018 var det alltså endast 17 anmälningar.

En del av förklaringen kan bero på att Nix 2017 regelverket för telefonförsäljning.

"Det här är ett tydligt bevis för att en stor majoritet av landets företag respekterar Nix-registret, och att de förändringar av regelverket vi har genomfört under senare år har haft effekt. Det är glädjande att allt fler tycker att tjänsten fungerar", säger Mats Rönne, ordförande i föreningen Nix-telefon.

"Den som är nixad har rätt att slippa oönskade säljsamtal – även om anmälningarna blir allt färre bör det fåtal oseriösa företag som inte respekterar Nix få kännbara straff. På senare år har vi sett flera hårda domar i Patent- och marknadsdomstolen som förhoppningsvis har en avskräckande effekt", säger Mats Rönne.