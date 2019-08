Mycket matnyttigt under årets veteranturnering i tennis

Totalt 20 spelare från Västerås och Malung deltar i den tredje upplagan av veteranturneringen i tennis på Skinnarvallen i Malung.

De yngsta spelarna är plus 70 år och den äldste är 86 år.

Turneringen sker i form av seriespel i dubbel där alla möter alla under totalt 28 matcher under två dagar.